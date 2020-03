Italien erwägt laut einem Entwurf schärfere Maßnahmen gegen das Coronavirus: Demnach dürften die Lombardei und elf Provinzen nur in Ausnahmefällen betreten oder verlassen werden. Museen und Schwimmbäder würden dort geschlossen.

In Italien könnten Berichten zufolge die Maßnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung deutlich verschärft werden. Mehrere Medien zitieren übereinstimmend aus einer Regierungsvorlage, die ihnen zufolge noch heute verabschiedet werden soll. Demnach dürfte dann die am schwersten betroffene Region Lombardei nur noch in Ausnahmefällen - etwa familiärer oder beruflicher Art - betreten oder verlassen werden. Laut italienischen Medien gilt das auch für elf Provinzen: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro und Urbino, Venedig, Padua, Treviso, Asti und Alessandria. Der Entwurf könne aber noch verändert werden, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Darüberhinaus würden laut der bisherigen Vorlage in diesen Gebieten unter anderem Schwimmbäder, Museen und Skistationen geschlossen. Einkaufszentren seien nur von Montag bis Freitag geöffnet. Die Maßnahmen sollen von Sonntag bis 3. April gelten, bis dahin blieben auch die Schulen in den betroffenen Gebieten geschlossen.

Damit würde die sogenannte Rote Zone in Italien erheblich erweitert. Dazu gehören bisher mehrere kleinere Gebiete - vor allem in der Lombardei -, die schon im Februar abgeriegelt wurden.

Auch PD-Chef Zingaretti infiziert

Bereits zuvor hatte das Land unter anderem die Arbeit von Teilen der Justiz eingeschränkt. Das Gesundheitswesen sagte die Einstellung 20.000 weiterer Arbeitskräfte wie Fachärzte und Krankenpfleger zu. Zudem sollen Behörden Medizinartikel und andere Güter wie Möbel einziehen dürfen, wenn sie Eigentümer mit einem vor der Krise marktüblichen Preis entschädigen.

Italien bleibt das am stärksten betroffene Land in Europa. Um die Krise in den Griff zu bekommen, hatte die Regierung unter anderem alle Schulen, Kindergärten und Universitäten bis Mitte März geschlossen. Derzeit sind in dem Land fast 6000 Infektionen und mehr als 230 Todesfälle erfasst. Positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde auch der Chef der in Rom mitregierenden Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti. Es gehe ihm gut, er müsse aber zunächst zu Hause in Quarantäne bleiben, erklärte der 54-jährige Politiker.

Fast 800 Infizierte in Deutschland

Auch in Deutschland breitet sich das Coronavirus weiter aus. Fast 800 Menschen hätten sich mittlerweile bundesweit mit Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Das sind mehr als zehn Mal so viele Fälle wie noch eine Woche zuvor. Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnet nach RKI-Angaben mit 373 weiterhin Nordrhein-Westfalen vor Baden-Württemberg (170) und Bayern (134). Außer Sachsen-Anhalt sind mittlerweile alle Bundesländer betroffen. Die Johns-Hopkins-University in Baltimore meldete 799 Fälle für Deutschland.

In anderen Ländern stieg die Zahl der Infizierten ebenfalls. Im Iran gibt es nun gut 5800 erfasste Infektionen - mehr als 1000 mehr als am Vortag. Mehr als 140 Todesfälle sind dort inzwischen registriert. Unter den Toten sind lokalen Medien zufolge mehrere iranische Offizielle. Am Samstag starb die neugewählte Abgeordnete Fatemeh Rahbar an Covid-19.

Erste Infizierte gibt es inzwischen auch in Malta, Paraguay und auf den Malediven. Weltweit sind inzwischen mehr als 100.000 Infektionen und rund 3500 Todesfälle registriert. Die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle dürfte Experten zufolge noch weit darüber liegen.

Nil-Schiff unter Quarantäne

Im Süden Ägyptens wurde ein Nil-Schiff mit etwa 165 Menschen an Bord unter Quarantäne gestellt, nachdem mehrere Crewmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Neben der ägyptischen Besatzung seien auch Touristen aus Frankreich, Indien und Amerika auf dem Kreuzfahrtschiff, hieß es aus Behördenkreisen in Luxor. In der chinesischen Küstenstadt Quanzhou stürzte ein als Quarantäneunterkunft genutztes Hotel ein. Bis Samstagabend seien 33 Menschen aus den Trümmern gerettet worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. In ersten Berichten hieß es, rund 70 Menschen seien in dem Gebäude eingeschlossen.

Auch in den USA sorgt die Krankheit zunehmend für Probleme: Auf einem vor der Küste Kaliforniens gestoppten Kreuzfahrtschiff waren mindestens 21 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Behörden hatten das Schiff angehalten, nachdem ein früherer Passagier an Covid-19 gestorben war. Rund 2400 Passagiere und 1100 Crewmitglieder sollen sich an Bord befinden.