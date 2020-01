Die Zahl der Toten durch das Coronavirus ist in China erneut sprunghaft angestiegen - auf nun 170. Bayern will aus Angst vor einer Ausbreitung rund 80 Menschen isolieren. Die WHO berät über den Gesundheitsnotstand.

Trotz der Sicherheitsmaßnahmen der chinesischen Behörden breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. In der Volksrepublik stieg die Zahl der Toten um 38 auf mindestens 170 an. Es ist der bislang größte Anstieg seit Bekanntwerden des Ausbruchs. Die Zahl der bestätigten Infektionen wuchs um rund 1700 auf 7711 Patienten.

Neben den bestätigten Fällen stehen nach Angaben der Behörden weitere etwa 81.000 Menschen wegen Verdachts auf den Erreger unter Beobachtung. Die allermeisten Krankheitsfälle konzentrieren sich weiterhin in der zentralchinesischen Provinz Hubei. In der dortigen Millionenmetropole Wuhan hatte die Epidemie begonnen. Die Provinz ist weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt, fast alle Verkehrsverbindungen wurden gekappt.

Sportereignisse verschoben

Das Land weitet die Sicherheitsmaßnahmen immer weiter aus. Inzwischen sind auch große Sportereignisse betroffen. So wurde die für März geplante Leichtathletik-Weltmeisterschaft in China um ein Jahr verschoben, wie der Leichtathletik-Weltverband mitteilte. Der bislang für den 22. Februar geplante Start der neuen chinesischen Fußballsaison wurde für unbestimmte Zeit verschoben, wie der chinesische Fußballverband bekannt gab.

Auch in Deutschland wächst die Sorge vor weiteren Erkrankungen. Die bayerischen Behörden wollen deshalb deutlich mehr Menschen zu Hause isolieren, weil sie womöglich das Coronavirus in sich tragen, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Demnach ist nun die Rede von insgesamt 80 Personen, zuvor gingen die Behörden noch von halb so vielen aus. Kontakt zu anderen Menschen sollen sie meiden.

Deutsche Infizierte in "gutem Zustand"

Bislang gibt es in Deutschland vier Infizierte, die alle beim im oberbayerischen Landkreis Starnberg angesiedelten Automobilzulieferer Webasto arbeiten. Sie befinden sich laut bayerischem Gesundheitsministerium in "gutem Zustand".

Die Bundesregierung will nach Informationen des "Spiegel" die etwa 90 Deutschen im chinesischen Ausbruchsgebiet am Samstag ausfliegen. Die Rückkehrer sollen während der Inkubationszeit von zwei Wochen zentral untergebracht werden. Laut Gesundheitsministerium wird bereits nach Örtlichkeiten gesucht. "Die Behörden in Frankfurt übernehmen die Organisation", sagte ein Sprecher, "der Bund wird unterstützen, wenn es nötig ist".

Bundesregierung plant Deutsche aus China auszufliegen

Außerhalb Chinas gibt es inzwischen etwa 50 Infektionsfälle in mindestens 18 Ländern. In Frankreich stieg die Zahl der bestätigten Ansteckungsfälle von vier auf fünf, in Japan wuchs die Zahl von acht auf elf. Die drei neuen Patienten gehören laut Gesundheitsministerium zu rund 200 Japanern, welche am Mittwoch aus Wuhan ausgeflogen worden waren.

Auch die USA hatten Staatsbürger aus Wuhan ausgeflogen. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden bei den 195 Menschen, die zunächst zu einer kalifornischen Militärbasis gebracht wurden, aber keine Symptome des Virus festgestellt. Im Kampf gegen das Virus gründete die Regierung inzwischen eine Taskforce. Geleitet wird die Expertengruppe von Gesundheitsminister Alex Azar, die Koordination übernimmt der Nationale Sicherheitsrat, wie das Weiße Haus mitteilte.

Krisentreffen der WHO

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuen Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für heute erneut den Notfallausschuss einberufen. Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus äußerte im Vorfeld des Krisentreffens "tiefes Bedauern" darüber, dass die WHO bei einer Sitzung vergangene Woche die weltweite Gefährdung durch das Virus nicht als "hoch" eingestuft hatte.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Unternehmen schließen Filialen

Nachdem mehrere Airlines ihre Flüge nach China ausgesetzt hatten, stellten nun mehrere große ausländischen Unternehmen einen Teil ihrer Aktivitäten in China vorübergehend ein.So kündigte der japanische Autobauer Toyota an, seine Fabriken in der Volksrepublik bis mindestens Ende kommender Woche geschlossen zu lassen. Der schwedische Möbelhändler Ikea machte die Hälfte seiner Läden auf dem chinesischen Festland dicht. Die US-Restaurantkette McDonald's schloss ihre Filialen in Hubei.

Chinas Wirtschaftswachstum dürfte wegen des neuen Coronavirus nach Ansicht der US-Notenbank etwas geringer ausfallen. Es sei noch zu früh, die Auswirkungen genau zu prognostizieren, aber eine "gewisse Störung" des Wirtschaftslebens in der kurzen Frist sei sehr wahrscheinlich, sagte Notenbankchef Jerome Powell.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau und tagesschau24 am 29. Januar 2020 um 16:00 Uhr.