Einen Tag vor den Gesprächen im Kanzleramt haben sich die Länder offenbar auf Corona-Regeln für die Festtage geeinigt: Es soll gelockerte Kontaktbeschränkungen zwischen Weihnachten und Neujahr geben. Und kein Verkaufsverbot für Böller.

In groben Zügen stand der Corona-Dezemberfahrplan aus Sicht der Länder bereits weitgehend fest, jetzt einigten sich die Ministerpräsidenten auch in mehreren noch offenen Detailfragen. Das betrifft vor allem das sensible Thema Weihnachten.

So soll es über die Festtage einheitliche Kontaktregeln geben. Im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar können Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis maximal zehn Personen ermöglicht werden, heißt es in einem Beschlussentwurf, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Kinder bis 14 Jahren seien hiervon ausgenommen.

Corona-Style: Dieses Weihnachtsfest wird anders, ausfallen soll es aber nicht.

Aufruf zu freiwilliger Isolation vorm Fest

Für die Tage vor Weihnachten richten die Länder einen Appell an die Menschen: Sie sollten bitte in eine möglichst mehrtägige häusliche Selbstquarantäne gehen. "Dies kann durch ggf. vorzuziehende Weihnachtsschulferien ab dem 19.12.2020 unterstützt werden", heißt es in dem Papier. Mit der Selbstquarantäne solle die Gefahr von Corona-Infektionen im Umfeld der Feierlichkeiten so gering wie möglich gehalten werden.

"Natürlich muss es ein Weihnachtsfest sein, das man auch mit den Großeltern, mit den Enkeln feiern kann", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Der SPD-Politiker ist zurzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz und damit verantwortlich für die Koordination der Länderinteressen vor den Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch.

Kein Verkaufsverbot für Böller

Auch für Silvester zeichnet sich nun ein Kompromiss ab: Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen soll demnach untersagt werden, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. "Die örtlich zuständigen Behörden bestimmen die betroffenen Plätze und Straßen", heißt es im Entwurf. Grundsätzlich wird "empfohlen", zum Jahreswechsel auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten - ein Verkaufsverbot ist demnach aber nicht vorgesehen.

Berliner Bürgermeister Michael Müller, SPD, zu den Corona-Plänen der Bundesländer

Noch zwei, drei Veränderungen?

Die gemeinsamen Vorschläge, auf die sich die Ministerpräsidenten geeinigt hätten, seien eine gute Grundlage für die Beratungen mit der Kanzlerin. "Ich glaube auch, auf dieser Grundlage - da kann es noch zwei, drei Veränderungen geben - aber da haben wir wirklich eine sehr geschlossene Situation, die wir gemeinsam umsetzen wollen", sagte Müller. So soll unter anderem an den weiterführenden Schulen eine allgemeine Maskenpflicht gelten. Der Präsenzunterricht solle aber so weit wie möglich fortgeführt werden.

Unklar ist noch, ob ab dem 20. Dezember die Anti-Corona-Maßnahmen immer um jeweils 14 Tage verlängert werden sollen, wenn das Infektionsgeschehen nicht deutlich abnimmt - oder ob Mitte Dezember über den Kurs erneut beraten wird. Offen blieb auch, ob es Ausnahmen für Gebiete mit niedrigen Infektionszahlen gibt.

Verlängerung des Teil-Lockdowns bis 20. Dezember

Am Mittag soll es erneut Verhandlungen der Chefs der Staatskanzleien mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) geben. Es wird erwartet, dass im Laufe des Tages ein Papier erstellt wird, auf dessen Grundlage am Mittwoch mit Merkel beraten werden soll.

Zuvor stand bereits fest, dass die Länder die Corona-Auflagen vom November bis zum 20. Dezember verlängern wollen. Bei einer Verlängerung des Teil-Lockdowns blieben Gastronomiebetriebe sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen, die seit Anfang November dicht sind, weiter geschlossen. Die Verlängerung der Maßnahmen soll dafür sorgen, die Corona-Lage signifikant zu verbessern.

Unklarheiten über Ausnahmen

Bund könnte auf strengere Maßnahmen pochen

In Länderkreisen wurde nach dpa-Informationen Skepsis geäußert, ob die Kanzlerin mit den Vorschlägen der Länder zufrieden sein wird. Es wird erwartet, dass der Bund bei Regelungen zu Schulen sowie Vorgaben zu Weihnachten strengere Vorgaben durchsetzen will, als die Länder bereit sind zu beschließen. Merkel war bei den jüngsten Gesprächen vor einer Woche mit einem Vorschlag für weitergehende Kontaktbeschränkungen und Regelungen in den Schulen am Veto der Länder gescheitert.

Nach den Beratungen mit den Ländern will die Kanzlerin am Donnerstag eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben, wie Regierungssprecher Steffen Seibert ankündigte. Die Bundesregierung hatte bereits in Aussicht gestellt, die Novemberhilfen zur finanziellen Unterstützung der von Schließungen betroffenen Firmen sowie Solo-Selbstständigen wie Künstlern zu verlängern, falls der Teil-Lockdown auf den Dezember ausgeweitet wird. Dies dürfte weitere Milliarden kosten.