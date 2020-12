Mehr als 23.000 Neuinfizierte, Hunderte Tote: Trotz "Lockdown light" entspannt sich die Corona-Lage kaum. Die Forderungen nach Verschärfungen werden lauter. Vorangehen könnte erneut Bayern - dort stehen heute Beratungen an.

"Lockdown light", Ausgangsbeschränkungen in Hotspots und eindringliche Appellen - dennoch liegen die Corona-Zahlen in Deutschland weiter auf hohem Niveau: 23.318 Neuinfektionen meldete das RKI für die vergangenen 24 Stunden - etwa 1600 Fälle mehr als vor einer Woche. Auch die Zahl der Todesfälle steigt weiter: Mit 483 neuen Opfern im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde der zweithöchste Stand seit dem Ausbruch der Pandemie erreicht.

Söder berät über "weitere Maßnahmen"

Wie soll mit diesen Zahlen umgegangen werden? Diese Frage berät der bayerische Ministerpräsident Markus Söder morgen mit seinem Kabinett in einer Sondersitzung. Dabei soll es laut Staatskanzlei um "weitere Maßnahmen" gehen. Bereits gestern warb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für schärfere Beschränkungen in besonders betroffenen Regionen: "Da, wo es hohe Infektionszahlen gibt in Deutschland, braucht es aus meiner Sicht unbedingt zusätzliche einschränkende Maßnahmen zur Kontaktreduzierung."

Sieht die geplanten Lockerungen zu Weihnachten skeptisch: Bayerns Ministerpräsident Söder.

Söder hatte bereits in den vergangenen Tagen immer wieder anklingen lassen, dass er aufgrund der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen einen härteren Kurs für notwendig erachtet. Wie die Zahl der Kontakte konkret reduziert werden soll, ließ er dabei aber offen. Denkbar sind etwa strengere Schritte im Bereich der Schulen und des Handels sowie bei den Ausgangsbeschränkungen.

Die sieht der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisch: Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg warnte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor weiteren "Einschränkung für die Menschen". Diese seien nur geeignet und erforderlich, wenn das Infektionsgeschehen nicht konkreten Quellen zugeordnet werden könne.

Scholz: Maßnahmen sind nicht zu milde

Ruhe bewahren, neue Maßnahmen sorgfältig abwägen. Dafür sprach sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Deutschlandfunk aus. Er wisse, dass es für viele schwer sei, nicht die Nerven zu verlieren, so der SPD-Politiker. Einmal getroffene Beschlüsse müssten hinterher gemeinsam vertreten werden. Scholz fügte hinzu, die bisherigen Einschränkungen seien nicht zu milde. Sie seien wirksam - wenn auch bisher nicht in ausreichendem Maße.

Seine Parteifreundin Bärbel Bas aus der SPD-Bundestagsfraktion bewertet die Lage dagegen anders. Sie sorgt sich vor allem um Weihnachten: "Sollten die Zahlen bis zum 20. Dezember auf diesem hohen Niveau bleiben, sollten die Maßnahmen über die Feiertage nicht gelockert werden. Es sollte dann bei den jetzt gültigen Beschränkungen bis in den Januar bleiben", sagte die für Gesundheit zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Nachrichtenagentur dpa.

Krankenhausgesellschaft für Verschärfungen

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, hält die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen für unzureichend. "Verschärfungen sind notwendig, weil die Appelle an die Bevölkerung, ihre privaten Kontakte so gering wie möglich zu halten, offenbar nicht genügend fruchten", sagte Gaß der "Saarbrücker Zeitung". "Unsere Sorge ist groß, dass die angekündigten Lockerungen an Weihnachten und zum Jahreswechsel zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen." Derzeit seien die Kliniken gut gerüstet. Sollten die Zahlen allerdings weiter nach oben gehen "kann sich das Blatt auch wenden", sagte Gaß.

Schon länger für einen Kurswechsel wirbt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Seiner Meinung nach braucht es in besonders betroffenen Regionen einen Lockdown wie im März.