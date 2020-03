Das Chaos sei schon groß genug: Vor dem neuen Anlauf zur Ministerpräsidentenwahl im Thüringer Landtag hat Linken-Kandidat Ramelow die CDU-Fraktion aufgefordert, sich zu enthalten. Er trete notfalls in drei Wahlgängen an.

Thüringens früherer Regierungschef Bodo Ramelow will sich im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten nicht mit Stimmen aus der CDU-Fraktion wählen lassen. Er werde die CDU-Abgeordneten um eine "konsequente Stimmenthaltung bitten", sagte der Linkenpolitiker der Nachrichtenagentur dpa. Mit der Kandidatur von AfD-Fraktionschef Björn Höcke und dem "verantwortungslosen Verschwinden der FDP" mache es keinen Sinn, im ersten Wahlgang CDU-Abgeordnete zu verbrennen. "Das Chaos ist schon groß genug", so Ramelow.

Laut "Spiegel" und "Thüringer Allgemeine" hatte sich Ramelow gestern mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Mario Voigt ausgetauscht und ihm mitgeteilt, dass er "erforderlichenfall in allen drei Wahlgängen antreten werde".

Voigt twitterte am Vormittag, dass er seiner Fraktion empfehlen werde, sich in allen drei Wahlgängen zu enthalten. "Es entspricht Bodo Ramelows und unserer staatspolitischen Verantwortung, diesen Weg zu gehen und keine unnötigen Barrieren aufzubauen", schrieb Voigt. So könne Thüringen wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen, "ohne dass wir gegen unsere politischen Grundüberzeugungen verstoßen".

FDP will Saal verlassen

Bisher hatte sich Ramelow fest überzeugt gezeigt, bereits im ersten Wahlgang gewählt zu werden, obwohl seiner rot-rot-grünen Minderheitskoalition vier Stimmen zur nötigen absoluten Mehrheit fehlen. Er rechnete mit einzelnen Überläufern vor allem aus der CDU-Fraktion, die sich mit Linken, SPD und Grünen auf eine begrenzte Kooperation geeinigt hatte. Im zweiten Wahlgang ist ebenfalls die absolute Mehrheit nötig, im dritten reicht dann die einfache Stimmenmehrheit. Die FDP-Fraktion hatte gestern angekündigt, bei der Abstimmung den Plenarsaal verlassen zu wollen.

Anfang Februar war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich überraschend mit den Stimmen von CDU, Liberalen und AfD ins Amt gewählt worden, was eine Welle der Empörung ausgelöst hatte. Kurz darauf trat er wieder zurück, Thüringen stürzte in eine Regierungskrise. Ab 14 Uhr starten die Abgeordneten im Erfurter Landtag einen neuen Wahlversuch.