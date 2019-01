Im Fall des mutmaßlichen Spions bei der Bundeswehr, der für den iranischen Geheimdienst tätig gewesen sein soll, hat sich auch die Bundesregierung eingeschaltet - mit offiziellem Protest beim Iran.

Wegen des Verdachts eines mutmaßlichen Spions in der Bundeswehr, der Informationen an den Iran weitergegeben haben soll, hat die Bundesregierung offiziell bei der iranischen Staatsführung protestiert.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte mit, es habe "gegenüber dem iranischen Geschäftsträger unmissverständlich angesprochen und unsere große Sorge über die mutmaßliche Agententätigkeit zum Ausdruck gebracht". Die Behörde wolle die weiteren Entwicklungen in dem Fall sehr genau verfolgen.

Sensible Infos an Geheimdienst Mois geliefert

Zuerst hatte die "Spiegel" über den möglichen Spioangefall berichtet. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den deutsch-afghanischen Staatsangehörige Abdul Hamid S. Er soll als Sprachauswerter und landeskundlicher Berater für die Bundeswehr tätig gewesen sein und sensible Informationen, etwa über den Einsatz in Afghanistan, an den iranischen Geheimdienst Mois weitergegeben haben.

Der 50-Jährige wurde am Dienstag im Rheinland verhaftet. Der Haftbefehl gegen ihn war bereits Anfang Dezember erlassen worden.