Exklusiv Umfrage Mehrheit für Bürgerversicherung

SPD, Grüne und Linke fordern in ihren Wahlprogrammen eine Bürgerversicherung. Laut einer Umfrage von Infratest dimap würden sich 69 Prozent aller Befragten für dieses Modell aussprechen.

Von Herbert Kordes, WDR

Die große Mehrheit der Deutschen befürwortet eine sogenannte Bürgerversicherung, mit der die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung auf eine breitere Basis gestellt würde. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage für das ARD-Magazin Monitor.

Laut der Umfrage von Infratest dimap fänden 69 Prozent der Befragten die Einführung einer Bürgerversicherung "gut" oder "sehr gut". Überraschend ist dabei, dass selbst unter den Anhängern von Union (68 Prozent) und FDP (62 Prozent) eine deutliche Mehrheit der Befragten die Einführung einer Bürgerversicherung befürwortet. SPD, Grüne und Linke sprechen sich in ihren Wahlprogrammen für eine Bürgerversicherung aus, Union und FDP sind dagegen. Sie wollen das bisherige System grundsätzlich beibehalten. Die AfD äußert sich dazu nicht konkret.

Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gehört zu den großen Herausforderungen der nächsten Bundesregierung. Der DAK zufolge droht den Kassen bis 2025 ein Minus von 27,3 Milliarden Euro. "Wenn jetzt nicht gehandelt wird, droht den Versicherten schon 2023 der historisch größte Beitragssprung", so DAK-Chef Andreas Storm. Grund seien unter anderem die demographische Entwicklung und höhere Kosten der medizinischen Versorgung. Der Reformbedarf ist also groß - doch im Wahlkampf spielt die Finanzierung der GKV bisher kaum eine Rolle.

Mehr Gerechtigkeit?

Das Konzept der Bürgerversicherung sieht vor, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen bestimmten Anteil ihres Einkommens in eine gesetzliche Krankenversicherung einzahlen und Anspruch auf dieselben Leistungen haben. Aktuell können sich Selbstständige, Besserverdienende sowie Beamtinnen und Beamte statt dessen privat versichern. Auch Einnahmen aus Kapitalerträgen sowie Vermietung und Verpachtung würden zur Beitragsberechnung herangezogen.

Der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang von der Universität Bremen hat für die Bundestagsfraktion der Linken errechnet, dass der Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung mit der Einbeziehung weiterer Gruppen und der Änderung der Beitragsbemessungsgrenze spürbar sinken könnte. Eine Bürgerversicherung brächte zudem mehr Gerechtigkeit in die Finanzierung des Gesundheitswesens - auch wenn mittelfristig weitere Reformen nötig würden. Die Politik denke jedoch zu sehr in Legislaturperioden, statt grundlegende Reformen umzusetzen: "Es ist letztlich auch ein Strukturproblem unseres Systems, dass nicht langfristig gedacht und geplant wird, sondern dass man sich kurzfristig von einer Gesundheitsreform zur nächsten durchhangelt", so Rothgang gegenüber Monitor.

Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass die Bürgerversicherung einen sinkenden Beitragssatz bewirke: "Allerdings würde die Beitragslast der GKV-Bestandsversicherten binnen weniger Jahre wieder das ursprüngliche Niveau erreichen", schreiben die Autoren. Zudem führte die Alterung der Versichertengemeinschaft dazu, dass die jüngeren Jahrgänge höhere Lasten schultern müssten. Einig sind sich die Experten, dass die nächste Bundesregierung grundlegende Reformen auf den Weg bringen müsse, um die Finanzierung des Gesundheitswesens sicher zu stellen.

Ausgaben steigen

So steigen seit Jahren etwa die Ausgaben für Arzneimittel. Insbesondere wenige, aber patentgeschützte Medikamente trieben die Preise nach oben, konstatierte die Techniker Krankenkasse (TK) jüngst. Im Jahr 2019 lagen die Ausgaben der GKV für diese Präparate demnach bei 21,6 Milliarden Euro und machten laut TK damit fast die Hälfte der Arzneimittelausgaben aus. "Patentgeschützte Arzneimittel sind einer der größten Kostentreiber für die gesetzliche Krankenversicherung", sagt Thomas Ballast, stellvertretender TK-Vorstandsvorsitzender.

Die Finanzierungslücke bei der Gesetzlichen Krankenversicherung ist zuletzt deutlich angewachsen. Die Bundesregierung hat für 2022 beschlossen, den jährlichen steuerfinanzierten Bundeszuschuss für die GKV um sieben Milliarden Euro auf 14,5 Milliarden zu erhöhen. Nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes reicht das aber längst nicht aus: Damit der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 1,3 Prozent stabil gehalten werden könne, seien im nächsten Jahr insgesamt 14 Milliarden Euro zusätzliche Bundesmittel notwendig, so der Verband.