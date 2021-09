Wahlkampfabschluss der Parteien Gekämpft wird bis zum Schluss

Viele Versprechen, viele Sticheleien: Der Wahlkampf neigt sich dem Ende zu - und alle Parteien werben noch einmal um Stimmen. Für Laschet legte sich Kanzlerin Merkel in München ins Zeug, Scholz warb in Köln um Unentschlossene.

Bundeskanzlerin Angela Merkel brachte es beim offiziellen Wahlkampfabschluss der Union in München auf den Punkt: In knapp 50 Stunden würden die Wahllokale geschlossen. Anders ausgedrückt: Den Parteien und ihren Spitzenkandidaten bleibt nur noch wenig Zeit, um auf der Zielgeraden letzte Punkte bei den Wählerinnen und Wählern - und vor allem bei den noch Unentschlossenen - zu sammeln.

Und so gab es von allen Seiten zum Wahlkampf-Finale nochmals Appelle, Mahnungen und mutmachende Worte mit Blick auf den Urnengang am Sonntag.

"Nicht egal, wer Deutschland regiert"

Bei Noch-Kanzlerin Merkel hieß das Credo: Geschlossenheit bis zum Schluss. Die Unionsparteien CDU und CSU stünden für "Maß und Mitte". Sie würden Brücken bauen, wenn "neue Probleme kommen". Und darum sei es die Union, die "die nächste Regierung führen" müsse. Denn: "Es ist eben nicht egal, wer in Deutschland regiert", mahnte Merkel.

Und darum sollten beide Schwesterparteien gemeinsam die verbleibenden Stunden bis zur Bundestagswahl nutzen, drängte Merkel und verwies darauf, dass "viele Menschen" sich "immer recht spät" bei der Vergabe ihrer Stimme entscheiden würden.

Gleichzeitig untermauerte Merkel die Haltung der Union in einigen Wahlkampfthemen. Ein Beispiel: die Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik. Merkel pochte auf das von den NATO-Staaten vereinbarte Ziel, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Verteidigungsetat zu investieren. Damit ging sie kurz vor der Wahl nochmals auf Konfrontationskurs zu SPD, Grünen und der Linkspartei.

Scholz setzt auf Aufbruch

Etwa 450 Kilometer Luftlinie entfernt sprach SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz über seine Erwartungen für Sonntag. Und die beinhalten vor allem eines: Veränderung. Deutschland brauche einen Regierungswechsel, betonte der derzeitige Bundesfinanzminister. Und viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich seiner Auffassung nach einen "Aufbruch".

Gleichzeitig zeigte sich Scholz zuversichtlich: Viele Menschen wollten ihn als Kanzler - das sei beeindruckend, so Scholz und er sei davon "gerührt". Doch auch der SPD-Kanzlerkandidat mahnte: "Gewählt wird erst am Sonntag" - und darum gelte es, bis zum Schluss um Stimmen zu kämpfen.

Seitenhiebe Richtung Union und FDP

In Köln kämpfte Scholz mit den Kernpunkten des Wahlprogramms seiner Sozialdemokraten: darunter mehr soziale Gerechtigkeit. "Wir dürfen nicht mehr akzeptieren, dass in einem so reichen Land so viele Kinder in Armut aufwachsen", appellierte Scholz. Zugleich sprach er sich für einen stärkeren Wohnungsbau aus, um steigenden Mieten entgegenzuwirken. Weitere Forderungen: ein stabiles Rentenniveau und mehr Klimaschutz, allem voran durch den Kohleausstieg im Jahr 2038.

Ohne Kritik beschlossen auch die Sozialdemokraten ihren Wahlkampf nicht - und die verteilte Scholz beim Thema Steuern in Richtung Union und FDP. Er verwies auf den Schuldenberg durch die Corona-Krise. Der könne zwar binnen zehn Jahren abgetragen werden, doch Steuersenkungen seien dafür der falsche Weg. "Wer in dieser Lage vorschlägt, dass Menschen, die so viel verdienen wie ich, wie ein Bundesminister, dringend eine Steuersenkung brauchen, der versteht nichts von Finanzen", so Scholz.

"Es geht um alles"

Der Wunschpartner der SPD für eine neue Regierung - die Grünen - beendete den eigenen Wahlkampf in Düsseldorf. Hier mahnte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor Hunderten von Zuhörern: "Bei dieser Wahl geht es um alles." Und meinte damit, dass diese Wahl eine "Klimawahl" sei und dass Deutschland eine "Klima-Bundesregierung" brauche.

Die Klimakrise bezeichnete sie als "Freiheitsaufgabe unserer Zeit". Und die ist aus Sicht ihrer Partei nur zu lösen, indem Verbrennermotoren künftig der Vergangenheit angehören, kein Dach mehr ohne Solarzellen auskommt und der Kohleausstieg deutlich eher umgesetzt wird - im Jahr 2030.

Auch Baerbock sprach von einem "neuen Aufbruch", den die Bundesrepublik brauche - und den eine Regierung unter Führung der Grünen bieten könne. Seitenhiebe gab es auch von ihr für die Steuerpläne der Union. Aber auch die Sozialdemokraten mussten einstecken, indem Baerbock kritisierte, dass die SPD es nicht geschafft habe, eine Kindergrundsicherung durchzusetzen.