Reaktionen nach der Wahl SPD will regieren, Union sieht weiter Chance

Einen Tag nach der Bundestagswahl hat die SPD den Anspruch auf das Kanzleramt bekräftigt. Auch die CDU rechnet sich Chancen aus. Beide Parteien sind abhängig von den Grünen und der FDP - und die wollen nun miteinander reden.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Bundestagswahl hat der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, den Anspruch der Sozialdemokraten bekräftigt, eine neue Bundesregierung zu bilden. Die SPD liegt auf Platz eins. "Man muss ganz klar sagen: Wir haben die Wahl gewonnen", sagte Klingbeil im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Union sei der "große Verlierer" des Wahlabends und daraus leite sich "sicher kein Regierungsauftrag" ab. Die SPD werde in den kommenden Tagen dafür kämpfen, dass "Olaf Scholz Bundeskanzler wird".

Klingbeil sei gespannt auf den Verlauf der Gespräche zwischen FDP und Grünen, insbesondere auf das Verhalten der Grünen. "Ich kann mir kaum vorstellen, dass gerade die Grünen einen Armin Laschet stabilisieren wollen, jemanden, der so deutlich die Wahl verloren hat."

Grüne wollen mit der FDP sprechen

Auch der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, verwies mit Blick auf ein Dreierbündnis, das von Union oder SPD angeführt werden würde, auf die seiner Ansicht nach katastrophalen Werte des Unions-Kanzlerkandidaten Laschet.

Zugleich kündigte er Gespräche im kleinen Kreis mit der FDP an. "Da wird man sehen: Was gibt es an Gemeinsamkeiten, allerdings was braucht auch die jeweils andere Seite, damit es klappen kann", sagte Hofreiter im Morgenmagazin. Dabei dürfe bei einer Koalition aber nicht auf den "kleinsten gemeinsamen Nenner" hingearbeitet werden.

Kuhle favorisiert Bündnis mit Grünen und Union

Ähnlich sieht es auch der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle. Es sei "eine sehr gute Idee", dass Grüne und FDP sich erst einmal zusammensetzen, um gemeinsam zu überlegen, welche Form der Modernisierung in Deutschland möglich sei. Kuhle betonte, dass es zwischen Grünen und FDP inhaltlich "fundamentale Unterschiede" gebe, etwa in der Klima- oder Finanzpolitik.

"Da treffen schon unterschiedliche Welten aufeinander." Aber man habe Respekt voreinander und müsse nun sehen, "wie man sich aufeinander zubewegt". Die Frage der Annäherung sei auch wichtiger als die Frage danach, wer am Ende das Finanzministerium als Ressort für sich beanspruchen werde, erklärte der FDP-Politiker weiter. Sowohl die FDP als auch die Grünen hatten vor der Wahl den Willen bekräftigt, bei einer möglichen Regierungsbeteiligung den Bundesfinanzminister zu stellen.

Hinsichtlich einer möglichen Koalition hält Kuhle ein Jamaika-Bündnis von Union, Grünen und FDP für wahrscheinlicher als ein Bündnis unter Führung der SPD. "Jamaika ist mit dem gestrigen Tag wahrscheinlicher als in den drei Wochen zuvor", so Kuhle.

Ziemiak sieht Chance für Koalition mit FDP und Grünen

Auch der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zeigte sich überzeugt, dass es eine Chance gebe, eine Koalition mit Grünen und FDP zu bilden. Es gehe jetzt um die Frage, ob man "ein echtes Zukunftsprojekt" schaffe, sagt er im Morgenmagazin. Jeder müsse seinen Platz in einer Koalition haben, das müsse zusammen durchgesprochen werden.

Ungeachtet dessen sehe er das Wahlergebnis seiner Partei realistisch: "Ich finde, bei diesen Verlusten darf man nichts schönreden." Dennoch gebe es die zwei Optionen im Parlament, "und die Frage ist, wer bekommt eine Mehrheit?" Laschet wisse, wie man eine Koalition zusammenhalte.