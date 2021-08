Bundestagswahl 2021 - Aktuelle Nachrichten

Hintergrund Lexikon wichtiger Begriffe Die Bundestagswahl - von A bis Z

Was ist eigentlich ein Überhangmandat? Was hat es mit dem d'Hondtschen Wahlverfahren auf sich? Und was war gleich die Kanzlermehrheit? Wichtige Begriffe rund um die Bundestagswahl - von A wie Abgeordnete bis Z wie Zweitstimme.