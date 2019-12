Der tödliche Angriff auf einen Passanten im Zentrum von Augsburg sorgt bundesweit für Fassungslosigkeit. Die Polizei hat inzwischen sechs Verdächtige gefasst.

Nach der tödlichen Attacke auf einen Feuerwehrmann in Augsburg herrscht Trauer und Entsetzen. "Was mich wirklich aufgewühlt hat, ist, dass in Augsburg ein friedfertiger Bürger totgeschlagen wurde, schlichtweg totgeschlagen wurde. So etwas wühlt mich auf", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer im Bayerischen Fernsehen.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder brachte seine Fassungslosigkeit zum Ausdruck. "Wir alle sind erschüttert über die schreckliche Gewalttat in Augsburg. Unser aller Mitgefühl gebührt den Angehörigen des Feuerwehrmanns, der am Freitagabend Opfer eines brutalen Angriffs geworden ist", sagte der CSU-Chef.

Angriff auf dem Heimweg vom Weihnachtsmarkt

Der 49-jährige Mann war am Freitagabend mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar vom Christkindlesmarkt gekommen, als sie auf eine siebenköpfige Gruppe junger Männer stießen. Dabei soll es zum Streit gekommen sein.

Zum Tathergang ist bisher nur bekannt, dass einer der jungen Männer aus der Gruppe dem Opfer gegen den Kopf schlug. Der 49-Jährige stürzte und blieb am Boden liegen. Auch der 50-jährige Begleiter wurde geschlagen und im Gesicht verletzt, die Frauen wurden dagegen nicht angegangen. Notärzte versuchten noch, den Mann wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg: Er starb noch im Rettungswagen.

Mehr zum Thema Weitere Festnahmen nach tödlichem Streit in Augsburg | br

Sechs Verdächtige festgenommen

Am Sonntag nahm die Polizei sechs Verdächtige fest. Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums und der Polizei ist darunter der mutmaßliche Haupttäter. Bei ihm handelt es sich den Behörden zufolge um einen in Augsburg geborenen 17-Jährigen mit deutscher sowie türkischer und libanesischer Staatsangehörigkeit. Er gilt als polizeibekannt.

20-köpfige Ermittlungsgruppe wertete Videos aus

Die Polizei hatte zur Aufklärung unter anderem Videoaufnahmen vom zentralen Königsplatz eingesetzt. Die 20-köpfige Ermittlungsgruppe der Kripo hatte mit Hochdruck die Videos von Überwachungskameras am Tatort ausgewertet.

Etwa 100 bis 150 Feuerwehrleute gedachten am Sonntag ihres getöteten Kollegen. Die Mitglieder der Berufsfeuerwehr fanden sich am Tatort zu einem stillen Gedenken ein. Kerzen wurden entzündet und Blumen niedergelegt.

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl zeigte sich bestürzt über die Tat. Die Stadt sei Schauplatz einer folgenschweren Gewalttat geworden, schrieb er auf seiner Facebook-Seite.