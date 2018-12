Die GroKo streitet über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Auch ein Telefonat der Parteivorsitzenden von CDU und SPD brachte kein Ergebnis. Nun könnte es auf eine Gewissensentscheidung hinauslaufen.

Im Streit über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ringt die Große Koalition weiter um eine Einigung. Die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach am Abend mit SPD-Chefin Andrea Nahles über das Thema. Eine Lösung brachte das Telefonat offenbar nicht.

Die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ist gegen die Streichung des Paragrafen 219a.

"Wir sind da in gutem Austausch, aber wir sind auch noch nicht am Ende unserer Diskussion", sagte Kramp-Karrenbauer bei Anne Will. Die neue CDU-Vorsitzende sprach sich erneut gegen eine Streichung des Paragrafen 219a aus: "Das Werbeverbot soll und darf nicht abgeschafft werden." Sie wolle aber die Information für Frauen. Die Regierung habe den Auftrag, dazu einen Vorschlag vorzulegen.

Forderungen nach Gewissensentscheidung

Der frühere SPD-Chef Martin Schulz sprach sich dafür aus, die Frage zur Gewissensentscheidung zu erklären. Dann könnte der Bundestag den Paragrafen 219a mit den Stimmen von SPD, FDP, Linken und Grünen ändern - gegen den Willen des Koalitionspartners CDU/CSU. "Ich finde, der Bundestag sollte den Abgeordneten hier die Möglichkeit geben, frei abzustimmen", sagte Schulz. Wenn Unions-Abgeordnete der Ansicht seien, sie könnten eine Abschaffung des Werbeverbotes nicht mittragen, müsse man das respektieren.

In dem Konflikt stieg zuletzt der Druck auf die SPD-Chefin. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post drohte in der "Bild am Sonntag", er werde mit einigen Kollegen in der Fraktionssitzung eine Gewissensentscheidung beantragen, sollte Nahles nicht bis Dienstag eine Einigung mit der Union erreichen. Er forderte eine Änderung des Paragrafen 219a, Rechtssicherheit für Ärzte und freie Information für Frauen.

"Sicher ein schwieriges Thema"

Nahles hatte im März mit Rücksicht auf die Union einen Antrag zur Änderung des Paragrafen 219a zurückgezogen. Seitdem wird in der Bundesregierung über einen Kompromiss verhandelt. "Wir werden sehen, wie sich die Union jetzt positioniert", sagte Nahles am Rande der SPD-Europadelegiertenversammlung in Berlin. Das Thema Paragraf 219a sei "sicher ein schwieriges Thema".

Auslöser der Debatte war ein Gerichtsurteil: Das Amtsgericht Gießen hatte die Ärztin Kristina Hänel wegen des Paragrafen 219a zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Landgericht bestätigte den Richterspruch. Die Allgemeinmedizinerin hatte demnach verbotenerweise auf ihrer Internetseite für Schwangerschaftsabbrüche geworben. Paragraf 219a des Strafgesetzbuches beinhaltet ein entsprechendes Werbeverbot.