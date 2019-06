Die Regierung will die zusätzlichen 5G-Milliarden für die Digitalisierung von Schulen und den Netzausbau einsetzen. Doch über einen Fonds könnte sie damit indirekt auch Haushaltslöcher stopfen.

Von David Zajonz, ARD-Hauptstadtstudio

Es ist ein unerwarteter Geldsegen für den Bundeshaushalt: 6,5 Milliarden Euro nimmt der Staat durch die 5G-Versteigerung ein. Im Vorfeld hatten Experten mit deutlich weniger gerechnet, Finanzminister Olaf Scholz hat nun rund 1,5 Milliarden Euro mehr in der Kasse als gedacht. Dieses Geld zahlen die Telekommunikationsfirmen an den Staat dafür, dass sie die 5G-Frequenzen nutzen dürfen. Scholz verspricht, dass er damit keine Löcher im Bundeshaushalt stopfen will, sondern dass das Geld in die digitale Infrastruktur investiert wird.

Bundesverkehrsminister Scheuer, der auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist, hat erklärt, was das heißt: 30 Prozent des Geldes sollen in die Digitalisierung von Schulen fließen. So könnten beispielsweise Schüler davon Tablet-Computer bekommen. 70 Prozent des Geldes sollen in den Netzausbau investiert werden. Damit ist wahrscheinlich auch kabelgebundenes Internet gemeint.

Nicolas Lieven, NDR Info, zur Höhe der Erlöse aus der Versteigerung

tagesschau24 11:30 Uhr, 13.06.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-552553~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Nicht komplett für 5G-Netz

Das heißt: Die Einnahmen aus der 5G-Versteigerung werden nicht oder zumindest nicht komplett dazu genutzt den Ausbau des superschnellen 5G-Netzes zu fördern, sondern auch für andere Digitalprojekte.

Das heißt auch: Für den 5G-Ausbau steht durch den hohen Auktionserlös insgesamt weniger Geld zur Verfügung. Denn den Mobilfunkkonzernen, also Telekom, Vodafone, O2 Telefónica und 1&1 Drillisch, fehlt jetzt Geld, das sie sonst für den Netzausbau hätten benutzen können.

Indirekt doch gegen Haushaltslöcher?

Indirekt könnten die Zusatzeinnahmen also doch für das Stopfen von Haushaltslöchern genutzt werden. Denn im Koalitionsvertrag haben Union und SPD einen Gigabitinvestitionsfonds von zehn bis zwölf Milliarden Euro vereinbart. Unter anderem für den Netzausbau und die Digitalisierung von Schulen. Diese Summe war also ohnehin schon geplant. Wären die 5G-Einnahmen geringer ausgefallen, hätte der Finanzminister das Geld für diesen Fonds wohl von anderswo holen müssen.

Irgendwie fließt das viele 5G-Geld also doch in den Haushalt und nicht nur in den Ausbau digitaler Infrastruktur.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 13. Juni 2019 um 11:30 Uhr.