Die USA haben die Sonderzölle auf chinesische Waren deutlich erhöht. Die Abgaben auf Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar stiegen von bisher zehn auf 25 Prozent. Die Verhandlungen mit China gehen aber weiter.

Genau darüber wollte Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He in Washington verhandeln - jetzt sind sie formal in Kraft getreten. Seit dem Morgen gelten die höheren US-Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China. Die Sonderabgaben auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar stiegen von bisher zehn auf 25 Prozent.

US-Behörden teilten allerdings mit, dass Waren, die China bereits verlassen haben, noch mit den niedrigeren Zöllen abgefertigt werden sollen, wenn sie in den USA eintreffen - der Transport über den Pazifischen Ozean dauert 13 bis 15 Tage.

US-Handelsbeauftrager Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin empfingen Chinas Vize-Premier Liu He in Washington.

Hoffnung auf beiden Seiten

Ungeachtet dessen gehen die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen den USA und China in Washington weiter, um möglicherweise doch noch eine Einigung zu erzielen. US-Präsident Donald Trump hält diese weiterhin für möglich. Schließlich sei Chinas stellvertretender Regierungschef eigens nach Washington gereist. Und einen Brief hatte er auch dabei, so Trump. "Lass uns zusammenarbeiten, steht darin. Aber sie wollen das Abkommen neu verhandeln, zum Beispiel zum Diebstahl geistigen Eigentums. Sie wollen viele Teile neu verhandeln, das geht nicht", kritisierte Trump.

Zu seinen Forderungen gehören eine Öffnung des chinesischen Marktes, ein besserer Schutz von geistigem Eigentum und weniger Zwang zu Technologie-Transfers in der Volksrepublik. Bis zum vergangenen Wochenende sprach vieles für eine Einigung im Handelskonflikt. Dann gab es aber offenbar einen heftigen Streit über Formulierungen in einem Entwurf für ein Abkommen zwischen beiden Seiten. US-Regierungskreisen zufolge hat China bei nahezu allen Punkten einen Rückzieher gemacht. In einer fast 150-seitigen Vorlage habe China systematisch Passagen gestrichen, die zu Kernforderungen der US-Seite gehörten.

Chinas Vizepremier He betonte, dass Sonderzölle keine Lösung seien. In einem im chinesischen Staatsfernsehen CCTV ausgestrahlten Interview sagte er aber, dass es weiter Hoffnung gebe. "Wir wollen einige der Differenzen ehrlich, zuversichtlich und rational lösen."

Mehr zum Thema Handelsstreit: USA und China setzen Gespräche fort

Zölle bereits für Januar angekündigt

He war zuvor von US-Finanzminister Steven Mnuchin und dem US-Handelsbeauftragen Robert Lighthizer empfangen worden. Beide unterrichteten anschließend den Präsidenten. Über Ergebnisse der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt.

Trump hatte China einen Bruch von Vereinbarungen vorgeworfen, die in den monatelang anhaltenden Gesprächen bereits getroffen worden waren. China wolle nachverhandeln. Der Prozess, der zu einem Abkommen führe, gehe Trump aber zu langsam voran.

Damit begründete er die Erhöhung der Zölle. Angekündigt waren diese bereits für Januar. Beide Seiten hatten sich jedoch im Dezember auf einen vorübergehenden Waffenstillstand in dem Handelskonflikt geeinigt.

Mit Informationen von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington