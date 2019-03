In Tansania haben Wilderer fast 60 Prozent der Elefanten abgeschlachtet. Die Ranger im Selous Wildreservat kämpfen dagegen. Doch von den Menschen in den Dörfern werden sie nur zum Teil unterstützt.

Von Linda Staude, ARD-Studio Nairobi

Der letzte Sack fliegt auf die Ladefläche. Eine Gruppe Ranger verstaut ihre Ausrüstung in einem offenen Geländewagen. Genug für eine mehrtägige Patrouille durch das Selous Wildreservat. Kleider, Waschzeug, Zelte - und vor allem Waffen. Die Jagd auf Wilderer ist ein gefährlicher Job, sagt Lawrence Okode, der oberste Wildhüter für den nördlichen Sektor des Selous.

"Wir kennen die Gegenden, in denen die Wilderer normalerweise jagen. Sie kommen meistens in Gruppen. Also je mehr Ranger wir dort haben, desto besser. Wenn Sie alleine los ziehen, dann riskieren Sie, zu sterben."