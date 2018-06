Die Wahlen in der Türkei sind beendet, die Wahllokale haben geschlossen. Vor allem aus dem Südosten werden Unregelmäßigkeiten gemeldet. Erste Ergebnisse deuten auf einen Sieg von Präsident Erdogan hin.

Die Türkei hat ein neues Parlament und einen künftig deutlich mächtigeren Präsidenten gewählt. Laut ersten Ergebnissen steuert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf einen Sieg in der ersten Runde der Wahl zu.

Nach Auszählung von rund 23 Prozent der Stimmen entfielen laut übereinstimmenden TV-Berichten 58,9 Prozent auf den Amtsinhaber. Als stärkster Herausforderer zeichnet sich wie erwartet Muharrem Ince ab. Er ist der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP. Etwa ein Viertel der Stimmen entfiel auf ihn. Verfehlt Erdogan die absolute Mehrheit, muss er am 8. Juli in die Stichwahl gegen den zweitstärksten Kandidaten.

Hohe Wahlbeteiligung

Laut staatlichen Medien lag die Wahlbeteiligung für beide Abstimmungen bei rund 87 Prozent.

Mit den Wahlen wurde die Einführung des von Erdogan angestrebten Präsidialsystems abgeschlossen. Der neue Präsident wird Staats- und Regierungschef und ist mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Einen Ministerpräsidenten gibt es künftig nicht mehr.

Unklar ist, ob es die AKP bei der Parlamentswahl erneut auf die absolute Mehrheit bringt.

Präsident und AKP-Chef Recep Tayyip Erdogan gab seine Stimme in Istanbul ab. CHP-Präsidentschaftskandidat Muharrem Ince stimmte in Yalova ab.

Ince: "Ich werde Eure Stimmen mit meinem Leben verteidigen"

Erdogan betonte nach der Abgabe seiner Stimme in Istanbul die Bedeutung der Wahlen: "Im Moment durchlebt die Türkei mit dieser Wahl regelrecht eine demokratische Revolution."

Sein Konkurrent Ince schrieb auf Twitter: "Was sie auch tun, sie werden verlieren. Die Zeiten, in denen mit Betrug und Schwindeleien Wahlen gewonnen wurden, sind nun vorbei. Ich werde Eure Stimmen mit meinem Leben verteidigen, wir werden es schaffen."

Außerdem rief er die Mitarbeiter der Wahlkommission dazu auf, ihre Aufgabe richtig zu erfüllen. "Wir wollen einen fairen Wettkampf. Wir wollen einen korrekten Wettkampf. Und ich will bloß nicht, dass es bei dem Ergebnis, das herauskommt, zu Ausschreitungen kommt."

Unruhen, Drohungen und Festnahmen

Zu Gewalt kam es allerdings schon vor einem Ergebnis. Bei Auseinandersetzungen während der Wahlen wurde ein Oppositionspolitiker getötet. Dabei handele es sich um den Bezirksvorsteher der national-konservativen Iyi-Partei in der osttürkischen Provinz Erzurum, teilte Generalsekretär Aytun Ciray auf Twitter mit. Nach ersten Erkenntnissen habe es sich um einen Streit zwischen zwei Familien gehandelt. Ermittlungen hätten begonnen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei

tagesschau 24 13:00 Uhr, 24.06.2018, Ute Konrad, ARD-aktuell







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-417785~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Unregelmäßigkeiten nahe der syrischen Grenze

Außerdem wurden drei Deutsche festgenommen, die auf Einladung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP die Wahl beobachten wollten. Nach Informationen der dpa wurden die beiden Männer aus Köln und die Frau aus Halle in Sachsen-Anhalt in Uludere in der südosttürkischen Provinz Sirnak von der Polizei festgenommen. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Festnahme.

Wahlbeobachter meldeten besonders aus dem Südosten der Türkei Unregelmäßigkeiten. CHP-Sprecher Bülent Tezcan, sagte, in der südöstlichen Provinz Sanliurfa an der Grenze zu Syrien sei versucht worden, Wahlbeobachter mit "Schlägen, Drohungen und Angriffen" von den Urnen fernzuhalten.

Im Bezirk Suruc in Sanliurfa liefen "bewaffnete Personen ganz offen herum". Auch die regierungskritische Wahlbeobachter-Plattform "dokuz8haber" berichtete von Unregelmäßigkeiten in Sanliurfa und anderen Provinzen.

"Aggressivere Stimmung als bei früheren Wahlen"

Der deutsch-türkische Grünen-Politiker Öcan Mutlu, der die Wahl inoffiziell an der Westküste in der Region um Izmir beobachtete, sprach von einem ungewöhnlich großen Andrang an den Wahlurnen. "Es gab schon seit den frühen Morgenstunden überall Schlangen", sagte er.

Außer "einzelnen Wortgefechten" habe er keine Zwischenfälle oder Unregelmäßigkeiten festgestellt. Insgesamt beschrieb der frühere Bundestagsabgeordnete die Stimmung in der Türkei aber als aggressiver als bei früheren Wahlen. Er erklärte das mit den Umfragen, nach denen eine Wiederwahl Erdogans unsicher ist und die Mehrheit seiner AKP wankt.

Knapp 60 Millionen Türken waren zur Wahl aufgerufen. Mehr als drei Millionen davon leben im Ausland. Neben Erdogan bewarben sich fünf Politiker um das Präsidentenamt, darunter neben Ince der inhaftierte HDP-Kandidat Selahattin Demirtas.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 24. Juni 2018 um 18:00 Uhr.