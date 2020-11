Sie gilt als klug, herzlich und hartnäckig: Kamala Harris hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt und wird die erste schwarze Frau im Amt der US-Vizepräsidentin.

Von Julia Kastein, ARD-Studio Washington

Wahlkampfauftritt von Kamala Harris in Bethlehem, Pennsylvania, am Tag vor der Wahl. In eine dicke schwarze Daunenjacke gemummelt, die schwarze Mähne windzerzaust, so winkt die Senatorin aus Kalifornien dem Publikum zu.

Herzlich und voller Energie

Im Wahlkampf pflegte Harris, die auch streng sein kann, ihr Image als die fröhliche, herzliche und energiegeladene Frau an der Seite von Joe Biden. Sein Running Mate - und seine potentielle Nachfolgerin.

"Kamala ist klug, tough. Sie hat Erfahrung. Eine Kämpferin für die Mittelschicht. Sie weiß, wie man regiert und harte Entscheidungen trifft. Sie kann mit diesem Job sofort loslegen", so Biden über sie.

Mutter stammt aus Indien, Vater aus Jamaika

Aber Biden hat die sozialliberale Senatorin und ehemalige Justizministerin nicht nur wegen ihrer beruflichen Qualifikation gewählt. Sondern auch als Geste an die vielen schwarzen Wählerinnen seiner Partei. Harris Mutter stammt aus Indien, der Vater aus Jamaika. "Ich bin schwarz und stolz drauf", so Harris.

Die 56-jährige Harris hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt: Mit 30 wurde sie die erste schwarze Bezirkstaatsanwältin von San Franciso, war danach sechs Jahre Justizministerin von Kalifornien - wieder als erste schwarze Frau.

Auch mit Biden nicht zimperlich

Seit 2017 sitzt sie im Senat. Dort machte sie sich einen Namen als scharfe Fragenstellerin bei Anhörungen. Und dass sie nicht zimperlich ist, das bekam auch Joe Biden schon zu spüren. Denn eigentlich wäre Harris ja gerne selbst Präsidentin geworden.

Viele Amerikaner erinnern sich noch gut an eine Szene aus dem Vorwahlkampf. Da griff sie Biden persönlich an - wegen dessen Haltung als junger Mann zum Thema Integration von Schulen. Später ruderte sie zurück: "War doch nur eine Debatte" - und sie werde natürlich alles tun, damit Biden gewählt wird.

Ihr Mann brachte zwei Kinder mit in die Ehe

Harris ist mit dem Juristin Douglas Emhoff verheiratet, der zwei Töchter mit in die Ehe brachte. Für die Familie zu kochen, das sei das Schönste überhaupt, hat Harris im Wahlkampf immer wieder gesagt. Und dass der Titel Vizepräsidentin natürlich toll wäre. Aber noch schöner sei es, von den Kindern Mamala genannt zu werden.

Julia Kastein, ARD Washington

Julia Kastein, ARD Washington

08.11.2020 09:28 Uhr