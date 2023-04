Bewerbung um Kandidatur Kennedy-Neffe will US-Präsident werden Stand: 06.04.2023 08:40 Uhr

Robert F. Kennedy, Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur für die Demokratische Partei. Bekannt wurde er vor allem durch falsche Behauptungen über die Corona-Impfung.

Der Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, hat seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur in den USA eingereicht. Wie aus einem am Mittwoch von Kennedy bei der nationalen Wahlkommission eingereichten Dokument hervorgeht, will er für die demokratische Partei von Amtsinhaber Joe Biden ins Rennen gehen.

Kennedy ist der Sohn des 1968 ermordeten damaligen Senators Robert "Bobby" Kennedy. Zum Zeitpunkt seiner Ermordung hatte auch dieser eine US-Präsidentschaft angestrebt. Kennedys Onkel, der frühere Präsident John F. Kennedy, war 1963 in Dallas einem Mordanschlag zum Opfer gefallen.

Vom Umwelt-Anwalt zum Impfgegner

Robert F. Kennedy war Bestseller-Autor und Anwalt, der sich vor allem für Umweltbelange einsetzte. Vor mehr als 15 Jahren schloss er sich der Impfgegner-Bewegung in den USA an und wurde deren führende Stimme. Gesundheitsexperten und selbst Mitglieder der eigenen Familie bezeichnen seine Aktivitäten als gefährlich. Im Zuge der Corona-Pandemie geriet der 69-Jährige wegen falscher Behauptungen über Impfungen gegen Covid zusätzlich in die Kriitk.

Kennedy ist der zweite demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur. Anfang März hatte bereits die 70 Jahre alte Autorin Marianne Williamson ihren Eintritt in das Rennen offiziell bekannt gegeben.

Biden-Kandidatur noch nicht offiziell

Biden hat seine Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2024 bisher noch nicht offiziell verkündet. Dieser Schritt wird aber allgemein erwartet. Sollte er sich wieder um das höchste Staatsamt bemühen, müssten sich seine Herausforderer zuerst in parteiinternen Vorwahlen gegen ihn durchsetzen. Beiden Bewerbern werden hierfür allerdings kaum Chancen eingeräumt.

Für die Republikaner bewerben sich außer Ex-Präsident Donald Trump auch die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, der Unternehmer Vivek Ramaswamy und der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates Arkansas, Asa Hutchinson, um die Präsidentschaftskandidatur.