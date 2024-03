Vorwahl in North Dakota Trump geht mit Sieg in den Super Tuesday Stand: 05.03.2024 07:00 Uhr

Der frühere US-Präsident Trump hat die Vorwahl im ländlich-konservativen North Dakota gewonnen. Damit geht er mit Rückenwind in den heutigen Super Tuesday, an dem in gut einem Dutzend Staaten abgestimmt wird.

Donald Trump hat im Rennen um die republikanische Nominierung für die Präsidentschaftswahl einen weiteren Sieg errungen: Er konnte die Vorwahl in North Dakota für sich entscheiden. Bei den Caucuses genannten Wahlversammlungen setzte sich der 77-Jährige am Montagabend (Ortszeit) gegen seine parteiinterne Rivalin Nikki Haley durch.

Trump setzt Siegesserie fort

Der ländliche Bundesstaat mit der Hauptstadt Bismarck ist konservativ geprägt und hat rund 775.000 Einwohner. Im Rennen um die Kandidatur hat North Dakota allerdings keine besondere Bedeutung. Es gibt nur 29 der 2429 Delegierten zu gewinnen.

Dennoch setzt Trump damit seine Siegesserie fort, die am vergangenen Sonntag kurzzeitig durch den ersten Vorwahlsieg Haleys gerissen war: Die 52-Jährige gewann in Washington D.C., dem Hauptstadtdistrikt, der als eine Hochburg von Trump-Gegnern gilt. Nach wie vor gilt Trump jedoch als klarer Favorit im Rennen um die Präsidentschaftsnominierung der Partei, das sich inzwischen zu einem Zweikampf mit Haley entwickelt hat.

Vorentscheidung am Super Tuesday?

Eine Vorentscheidung könnte es heute Nacht unserer Zeit geben, dem sogenannten Super Tuesday in den USA. Dann halten die Republikaner und die Demokraten in mehr als einem Dutzend Staaten Vorwahlen ab, unter anderem in Alabama, Kalifornien, Colorado, Minnesota, North Carolina, Texas und Virginia.

Abgestimmt wird dort darüber, wer für die beiden Parteien jeweils bei der Präsidentenwahl Anfang November als Kandidat ins Rennen gehen soll. Bei Parteitagen im Sommer werden die Kandidaten dann offiziell gekürt.

Aufseiten der Demokraten gilt Amtsinhaber Joe Biden als gesetzt. Derzeit scheint es also auf ein erneutes Aufeinandertreffen von Biden und Trump bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl im November hinauszulaufen.