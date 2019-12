Der US-Sondergesandte für den Iran verteidigt im ARD-Interview den amerikanischen Militärschlag im Irak. Zudem fordert er von Deutschland und der EU Sanktionen gegen den Iran.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Für Washington kamen die Reaktionen auf den US-Militärschlag im Irak offenbar überraschend. Iraks amtierender Ministerpräsident Al Mahdi hatte von einem Angriff auf irakische Streitkräfte gesprochen und nicht von einem Schlag gegen eine schiitische Miliz.

Irakische Politiker forderten die USA und nicht Iran auf, Iraks Souveränität zu respektieren. Das löste Verwunderung im US-Außenministerium aus:

"Wir sind enttäuscht von solchen Äußerungen. Es gab viele Angriffe - nicht nur auf irakische Truppen, sondern US-Soldaten. Wir würden es begrüßen, wenn die irakische Regierung die Täter findet und zur Verantwortung zieht."

So sagte es Brian Hook, der US-Sondergesandte für Iran. Im Interview mit dem ARD-Studio Washington verlangte Hook größere Anstrengungen von irakischer Seite.

"Unsere Soldaten sind dort auf Einladung der irakischen Regierung. Die Regierung ist verpflichtet, für deren Sicherheit zu sorgen. Dem muss die Regierung nachkommen."

Militärschlag als Reaktion auf Angriff

Im Kern des Konflikts geht es um Iran: Die USA werfen Iran vor, Milizen im benachbarten Irak zu unterstützen, Gruppen wir Kata’eb Hisbollah. Für die Iraker ist die Miliz Teil der Koalition im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Washington wirft der Gruppe dagegen vor, Militärbasen mit Raketen zu beschießen. Bei einem der Angriffe war am vergangenen Freitag ein Amerikaner getötet worden.

Nur deshalb habe US-Präsident Trump gehandelt, erklärte Außenminister Pompeo im Fernsehsender Fox News.

"Das war eine Verteidigungsaktion, um amerikanische Truppen und Bürger im Irak zu schützen. Und es sollte auch den Iran abschrecken."

Vertreter der Trump-Administration haben versucht, Sorgen vor einer weiteren Eskalation zu zerstreuen. Drei Mal wiederholt der Sondergesandte Hook während des zehnminütigen Gesprächs, dass der Angriff auf Stellungen in Irak und Syrien allein der Abschreckung gedient hat.

"Wir versuchen, unsere Abschreckung gegenüber dem Regime in Teheran wieder herzustellen. Viel davon hatten wir durch den Iran-Atomdeal verloren. Doch ohne Vertrag sind wir in einer viel besseren Position, um unsere nationalen Sicherheitsinteressen zu erreichen."

"Sehr zufrieden, unter wie viel Druck wir das Regime gebracht haben"

Dabei sieht es so aus, als sei die Trump-Administration gezwungen, auch gegen einzelne schiitische Gruppen militärisch vorzugehen, statt einer umfassenden strategischen Vereinbarung mit Iran näher zu kommen. Frage an Brian Hook: Ist das nicht genau der Punkt, an dem Teheran Washington immer haben wollte?

"Der Iran erlebt die schwerste finanziellen Krise in seiner 40-jährigen Geschichte und die größten politischen Unruhen. Wir sind also sehr zufrieden, unter wie viel Druck wir das Regime gebracht haben. Aber hätten wir jetzt nicht militärisch reagiert, wäre das eine Einladung für mehr iranische Aggression gewesen."

US hofft auf EU-Sanktionen

Die Trump-Administration will ihre Politik des maximalen Drucks aufrecht erhalten. Deutschland und Europa könnten mit Wirtschaftssanktionen helfen, so Hook

"Sie könnten Sanktionen erlassen gegen Iraner, die Wissen über Raketen weitergeben. Personen und Gruppen, die Irans Raketenprogramm finanzieren und entwickeln. Es gibt eine Reihe guter Ziele, und wir würden das von der Europäischen Union im Jahr 2020 begrüßen."

Im Moment ist Europa noch bemüht, das Atomabkommen mit Iran zu retten. Je stärker auch Teheran Auflagen des Vertrags missachten, umso schwieriger wird der Versuch in den kommenden Monaten.