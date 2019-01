Shutdown in den USA Trump streicht Pelosis Reise

US-Präsident Trump verschiebt die Reise der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Pelosi. Die Demokratin solle in Washington bleiben, um über Wege aus dem Shutdown zu verhandeln.

Im Haushaltsstreit in den USA hat Präsident Donald Trump eine Reise der Top-Demokratin Nancy Pelosi gestrichen. "Aufgrund des Shutdowns muss ich Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Reise nach Brüssel, Ägypten und Afghanistan verschoben wurde", schrieb Trump in einem Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Pelosi könne aber Linie fliegen, wenn sie das wolle. Die Demokratin wollte sich unter anderem am Freitag in Brüssel mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini treffen.

Präsident nennt Reise "PR-Veranstaltung"

Trump unterstellte in dem Schreiben, Pelosi reise nur aus PR-Zwecken. "Angesichts der Tatsache, dass 800.000 großartige amerikanische Arbeiter kein Gehalt bekommen, stimmen Sie sicherlich zu, dass die Verschiebung dieser PR-Veranstaltung absolut angemessen ist", schrieb er in Bezug auf die Reise. Pelosi solle in dieser Zeit lieber mit ihm über eine Lösung im Etatstreit verhandeln.

Pelosi und Trump während eines Gesprächs im Dezember. Dem US-Präsidenten weiß die Demokratin die Stirn zu bieten.

Trumps Entscheidung wirkte wie eine Revanche dafür, dass Pelosi ihm am Vortag nahegelegt hatte, eine geplante Rede vor dem Kongress zu verschieben oder nur eine schriftliche Erklärung dazu abzugeben. Grund seien Sicherheitsbedenken für die am 29. Januar geplante Rede: Der als Schutzorgan des Präsidenten dienende Secret Service sowie das Ministerium für Innere Sicherheit seien seit fast vier Wochen nicht bezahlt worden.

Mehr zum Thema Trump will vorerst doch auf Notstand verzichten, 11.01.2019

Trump greift Pelosi auch in Rede an

Bei einer Rede im Verteidigungsministerium sagte Trump, die Demokraten im Abgeordnetenhaus und Senat würden mit ihm verhandeln wollen, aber "Sprecherin Pelosi lässt sie nicht verhandeln". Belege für seine These nannte er nicht. Die Demokraten traten sehr geschlossen gegen einen Mauerbau auf.

Machen ihrem Ärger über den Shutdown Luft: Demonstranten in Boston (Archivbild)

Seit fast vier Wochen stehen in den USA Teile des Regierungsapparates still, weil es wegen des Streits um die von Trump geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht rechtzeitig zur Verabschiedung eines Haushaltsgesetzes kam. Trump weigert sich, ein Gesetz zu unterschreiben, das kein Geld für die Mauer enthält. Die Demokraten, auf deren Stimmen er im Kongress angewiesen ist, lehnen das aber ab.