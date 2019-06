Der Iran hat den Verstoß gegen das Atomabkommen angekündigt. Das Säbelrasseln zwischen Teheran und Washington beunruhigt den UN-Sicherheitsrat zutiefst - das Gremium warnt vor einem schleichenden Krieg.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Schlafwandelt die Welt in einen Krieg am Golf? Frankreichs UN-Botschafter Delattre scheint genau das zu fürchten und sagt im Sicherheitsrat Richtung Iran und USA: "Lassen Sie uns nach einer ausschließlich politischen Lösung suchen:"

Aber die politische Lösung scheint Eskalation zu heißen. Irans Botschafter sitzt im Sicherheitsrat und kündigt erneut und offen an, Iran werde ab heute gegen bestimmte Auflagen des 2015 gefassten Atomabkommens verstoßen: "Iran allein kann nicht, will nicht und wird nicht allein alle Lasten dieses Abkommens tragen."

Verstoß gegen Atomabkommen ab heute

Heißt konkret: Obschon zuvor die Atomenergiebehörde Iran erneut zum wiederholten Mal bestätigte, dass Teheran bis heute alle Auflagen eingehalten hat, wird der Iran heute die laut Abkommen zulässige Menge niedrig angereicherten Urans überschreiten. Die Vereinbarung mit den fünf Vetomächten und Deutschland besagt, dass der Iran maximal 300 Kilo auf 3,67 Prozent angereichertes Uran besitzen darf. Der Rest müsse exportiert werden.

Die USA allerdings hatten nach ihrer einseitigen Aufkündigung des Atomabkommens im Mai 2018 die Ausfuhr von Uran erschwert und einen offenen Dialog vom Iran gefordert. Offener Dialog? Teherans Botschafter, zählt auf, was das laut Teheran bedeute:

"Es bedeutet die Bestrafung einer ganzen Nation, es bedeutet Wirtschaftsterrorismus, militärisches Abenteurertum, es bedeutet Spionagedrohnen in iranischen Luftraum zu schicken."

Gegenseitige Beschuldigungen

Der amerikanische UN-Botschafter wiederum zählte Irans Verstöße auf. Waffenlieferungen an Hamas, in den Jemen. Verbotene Raketentests mit Flugkörpern, die Atomsprengköpfe tragen könnten. Irans rücksichtsloses Verhalten dürfe nicht kleingeredet werden, nur um einen Vertrag zu retten, der Teheran nicht vom Bau einer Atomwaffe abhalten werde.

Die britische Botschafterin Pierce, der deutsche UN-Vertreter, alle appellierten an Teheran, flehten fast: Halten sie sich an den Vertrag. Draußen, nach der Sitzung des Sicherheitsrates, standen dann alle Europäer zusammen, wandten sich, in Person der polnischen UN-Botschafterin, direkt an den Iran:

"Wir fordern den Iran dringend auf, alle Verpflichtungen einzuhalten und von Eskalationsschritten abzusehen."

Ein Appell nur. Ausgang offen. Teherans Botschafter war da längst gegangen.