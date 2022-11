Nach Befreiung Chersons Selenskyj spricht von Kriegsverbrechen Stand: 13.11.2022 23:47 Uhr

Die "gleichen Gräueltaten" wie in anderen Teilen der Ukraine: Präsident Selenskyj hat Russland vorgeworfen, auch in der Region Cherson Kriegsverbrechen begangen zu haben. Der Sieg nahe allerdings.

Nach dem Abzug der russischen Truppen haben Ermittler in der Region Cherson nach ukrainischen Angaben Kriegsverbrechen aufgedeckt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es seien Leichen von Soldaten und Zivilisten entdeckt worden. In der Region Cherson habe die russische Armee die "gleichen Gräueltaten" begangen "wie in anderen Teilen unseres Landes, in die sie eindringen konnte".

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Staatschef kündigte an, "jeder Mörder" werde gefunden und vor Gericht gestellt. 400 russische Kriegsverbrechen seien dokumentiert worden, fügte er hinzu. Ob sich diese Zahl allein auf die Region Cherson bezog, sagte er nicht.

Selenskyj sagte, es würden russische Soldaten und Söldner festgenommen. In 226 Ortschaften mit insgesamt über 100.000 Einwohnern sei der Rechtsstaat wiederhergestellt worden.

Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, seit Anfang der Woche seien 179 Ortschaften und 4500 Quadratkilometer entlang der Küste des Dnipro im Süden des Landes zurückerobert worden.

Selenskyj: Intensive Kämpfe in Donezk

Selenskyj betonte, dass die Kämpfe im Osten der Ukraine in unverminderter Härte anhielten. "Die Kämpfe in der Region Donezk sind genauso intensiv wie in den vergangenen Tagen", sagte er. "Die Wucht der russischen Angriffe hat nicht abgenommen." Man werde nicht zulassen, "dass sie unsere Verteidigung durchbrechen".

Auch der Generalstab erklärte, im Osten in Luhansk und Donezk würden die schweren Kämpfe fortgesetzt. In beiden Regionen seien in den vergangenen 24 Stunden mehrere russische Angriffe abgewehrt worden.

Dunkelgrün: Vormarsch der russischen Armee. Schraffiert: Von Russland annektierte Gebiete. Bild: ISW/12.11.2022

"Wir alle spüren, wie unser Sieg naht"

Ungeachtet der anhaltenden russischen Angriffe sprach Selenskyj seinen Landsleuten Mut zu. "Wir alle spüren, wie unser Sieg naht", sagte er. "Es gibt immer Menschen, die kämpfen und arbeiten für unseren Sieg." Selenskyj bedankte sich bei Soldaten, Ärzten und Diplomaten, die bereits seit mehr als 260 Tagen seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs rund um die Uhr in der Ukraine im Einsatz seien.