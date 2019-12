Turner-Preis Sensation in der britischen Kunstwelt

Das hat beim Turner-Preis noch nie gegeben: Alle vier nominierten Künstler wurden ausgezeichnet. Sie hatten sich "im Namen der Gemeinschaftlichkeit, Vielfalt und Solidarität" zusammengeschlossen.

Von Imke Köhler, ARD-Studio London

In der Geschichte des Turner-Preises ist es ein Novum und eine Sensation: Den Preis erhalten alle vier Kandidaten, die es auf die Shortlist geschafft hatten. Sekunden vor der Preisverleihung kündigt sich die Überraschung an: Der Chefredakteur der britischen Vogue, Edward Enninful, ist nach dem Öffnen des Briefumschlags hörbar erstaunt.

Dann kommt die Erklärung: "Das ist etwas ganz Außergewöhnliches: In einer Zeit der politischen Spaltung in Großbritannien und Konflikten in vielen Teilen der Welt, […] wollten die Künstler ein Zeichen setzen und haben eine Gemeinschaft gebildet."

Die Jury akzeptiert das und verleiht den Preis der Vierergruppe, bestehend aus Lawrence Abu Hamdan, Oscar Murillo, Helen Cammock und Tai Shani. Zusammen ein heterogenes Künstlergespann mit viel Migrationshintergrund, das das Verbindende und die Gemeinschaft betonen will.

Edward Enninful, Chef der britischen Vogue, war von der Jury-Entscheidung sichtlich überrascht.

Erweitern, was als britisch definiert wird

Helen Cammock trägt danach die gemeinsame Erklärung vor, die ausgesprochen politisch ist: "Der Turner-Preis wird an britische Künstler vergeben oder an Künstler, die in Großbritannien leben. In diesem Jahr - wie so häufig in der Vergangenheit - erweitert der Preis wohl, was als britisch definiert wird", sagt sie. "Wir finden das bedeutsam in einer Zeit, die durch ein Erstarken der Rechten und durch eine Erneuerung des Faschismus in einem konservativen, feindseligen Umfeld geprägt ist - wodurch wir mit unseren Freunden und Familien in Großbritannien wieder zunehmend unwillkommen sind."

Dann ein direkter Hinweis, dass man das nächste Woche bei der Unterhauswahl ändern könne. Die Künstler, sagt Cammock, fühlten sich stark motiviert, die Preisverleihung zu nutzen, um zusammenzustehen: "Im Namen der Gemeinschaftlichkeit, Vielfalt und Solidarität - in der Kunst wie in der Gesellschaft."

Der Saal tobt, die Künstler liegen sich in den Armen. Es ist ein Abend, wie es ihn beim Turner-Preis noch nie gegeben hat.

Die britische Künstlerin Tai Shani nutzte ihren Auftritt für eine politische Botschaft: "Raus mit den Tories!", forderte sie auf einem Schild mit Blick auf die bevorstehende Unterhauswahl.

Akustische Erinnerungen an Foltergefängnisse

Als geheimer Favorit auf den Sieg war ursprünglich Lawrence Abu Hamdan gehandelt worden, der Geräusche und Klänge erforscht. Der gebürtige Jordanier hat in Zusammenarbeit mit der Kunst- und Rechercheagentur "Forensic Architecture" Menschen befragt, die in syrischer Haft waren und gefoltert wurden. Sie sollten erzählen, woran sie sich akustisch erinnern - denn weil den Häftlingen beim Verlassen der Zelle stets die Augen verbunden wurden, gab es für sie keine visuelle Orientierung. Abu Hamdan hat versucht, über die Akustik zu rekonstruieren, was in dem Gefängnis nördlich von Damaskus passiert ist.

Chancen auf den Sieg wurden daneben aber auch Oscar Murillo mit seinen "Effigies" nachgesagt. Murillo hat lebensgroße Figuren aus Pappmaché geschaffen, die erschöpfte Arbeiter und Arbeitsmigranten darstellen. "Ich identifiziere mich mit der Arbeiterklasse. Die ist wirklich der Motor der Welt, diese Arbeitsreserve", sagt er zu seinem Werk. "Und ich wollte mit meinen 'Effigies' von London nach Margate im Zug fahren. Sie sind als Menschen gereist, haben auf den Sitzen gesessen neben anderen Leuten. Sie haben die Bewegung und das Reisen repräsentiert und dass alles im Fluss ist."

Die "Effigies" des Künstlers Oscar Murillo repräsentieren Arbeitsmigranten, die er als "Motor dieser Welt" sieht.

Am Bahnhof in Margate wurden Murillos Pappmaché-Passagiere dann abgeholt und in Rollstühlen über die Promenade ins Museum geschoben.

Die Werke aller vier Künstler sind noch bis zum 12. Januar im Turner Contemporary in Margate zu sehen.

