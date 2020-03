In der tunesischen Hauptstadt ist nach Polizeiangaben ein Anschlag auf die US-Botschaft verübt worden. Mehrere Sicherheitskräfte erlitten Verletzungen. Die beiden Attentäter wurden getötet.

Bei einem Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft in Tunis sind mindestens fünf Polizisten teils schwer verletzt worden. Sie hatten sich an einem Wachposten nahe des Eingangs zur Botschaft aufgehalten. Wie das tunesische Staatsfernsehen berichtete, kamen die beiden Attentäter zu Tode.

Augenzeugen berichteten lokalen Medien davon, dass sich die Attentäter auf einem Motorroller an einer Polizeiwache des Botschaftsgeländes in die Luft gesprengt hätten. Laut Polizei hatte ein Angreifer aber versucht, in die gesicherte Botschaft zu gelangen. Er sei gestoppt und getötet worden. "Es war ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben", so der Polizeisprecher.

Neben einem Wachposten wurden ein Polizeiauto sowie ein Pkw vor der Botschaft zerstört.

Die US-Botschaft rief per Twitter dazu auf, die Gegend rund um das Botschaftsgelände zu meiden.

Sicherheitskräfte riegelten die Gegend ab. Ein Hubschrauber kreiste über der Botschaft. Die US-Botschaft in Tunis ist schwer gesichert und liegt in einem belebten Büroviertel in Tunis.