Erdgasstreit im Mittelmeer Erst Säbelrasseln - nun Gespräche?

Seit Wochen wachsen die Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland: Zankapfel sind mögliche Erdgasvorkommen im Mittelmeer. Doch nun haben sich beide offenbar auf Gespräche geeinigt - sagt zumindest NATO-Generalsekretär Stoltenberg.

Im Streit um Bohrrechte im Mittelmeer haben sich die Türkei und Griechenland offenbar auf Gespräche geeinigt. Das teilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel mit. Die Gespräche sollen die Spannungen zwischen beiden Ländern mindern - und das Risiko von Vorfällen und Unfällen im Mittelmeer senken, sagte Stoltenberg. Die Nachrichtenagentur AP erfuhr allerdings aus den Reihen der griechischen Regierung, eine Gesprächsvereinbarung entspreche "nicht der Realität". Deeskalation werde es nur geben, wenn die Türkei alle ihre Schiffe aus griechischen Gewässern abziehe.

Stoltenberg will von Gesprächen wissen - Griechenland verneint.

Türkei sucht nach Gas- und Ölvorkommen

Die Spannungen zwischen den beiden NATO-Partnern hatten zuletzt stark zugenommen. Die Türkei suchte mit einem Forschungsschiff nach Erdgas- und Erdölvorkommen im östlichen Mittelmeer - und zwar konkret in Gewässern, die Griechenland für sich beansprucht.

Stoltenbergs Gesprächsankündigung folgte auf eine Erklärung der Türkei, wonach Russland in diesem Monat Marineübungen im östlichen Mittelmeer ausführen werde - also dort, wo die Türkei bereits mit einem Forschungsschiff nach Erdöl- und Erdgasvorkommen sucht. Aus Sicht Griechenlands befindet sich das Gebiet auf dem griechischen Festlandsockel.

Türkei und Russland haben Verbindungen ausgebaut

Warum die Türkei anstelle von Russland die Marineübungen ankündigte, war zunächst unklar. Allerdings haben die beiden Länder in den vergangenen Jahren ihre militärischen, politischen und wirtschaftlichen Verbindungen ausgebaut. Im Bürgerkriegsland Syrien sprechen sie sich bei Militäreinsätzen eng ab.

Am Donnerstag sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einer Videokonferenz. In einer Stellungnahme seines Büros hieß es, er wolle eine Vereinbarung, mit der die Ressourcen "fair" geteilt werden. Merkel hatte bereits mehrmals versucht, in dem Konflikt zu vermitteln. Auch Außenminister Heiko Maas reiste schon zu Gesprächen in die Türkei und nach Griechenland.