Ein eigentlich in Hamburg lebender Deutscher ist in der Türkei zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Vorwurf: Er soll über soziale Medien Propaganda für Terrororganisationen verbreitet haben.

Der in Hamburg lebende deutsche Staatsbürger Ilhami A. ist laut Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" in der türkischen Stadt Elazig zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass A. über soziale Medien Propaganda für Terrororganisationen verbreitet habe.

Der Richter verhängte eine Haftstrafe von drei Jahren und eineinhalb Monaten. Die Strafe wurde zunächst ausgesetzt. A. ist freigelassen worden, darf die Türkei aber nicht verlassen. Sein Verteidiger kündigte an, gegen das Urteil Einspruch einzulegen.

Kritische Äußerungen über türkische Regierung

Der Mann hatte sich offenbar auf Facebook kritisch über die türkische Regierung geäußert. Er war daraufhin Mitte August in dem kurdischen Dorf Saribasak in der Provinz Elazig festgenommen worden. Seitdem saß er in Untersuchungshaft.

Der 46-Jährige war in die Türkei gereist, um sich um seine dort lebende Mutter zu kümmern, die erkrankt war. Augenzeugen berichteten dem NDR damals, dass Sicherheitskräfte der türkischen Polizei die Wohnung der Mutter durchsucht hatten.

A. ist deutscher Staatsbürger mit kurdischen Wurzeln. Er ist selbstständiger Taxifahrer und lebt seit 1992 in Hamburg.

Mehrere Deutsche in Haft

Laut Bundesregierung sind in der Türkei derzeit mehrere weitere Deutsche aus politischen Gründen in Haft.

Peter Hornung, NDR Hamburg

