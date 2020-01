Viele US-Soldaten erhalten in diesen Tagen ihren Marschbefehl in Richtung Nahost. Umso verwirrender war da die Nachricht über einen angeblichen Truppenabzug aus dem Irak. Trumps Team ist im Krisenmodus.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Der Ehemann von Bri’anna Ferry bekam den Marschbefehl noch in der Silvesternacht. Innerhalb von wenigen Stunden saß der Soldat in einem Flugzeug Richtung Kuwait, berichtet Ferry einem Fernsehteam der Nachrichtenagentur AP: "Zuerst dachte ich, das ist nicht wahr. Das passiert gerade nicht. Aber als er dann weg war, nach ein paar Tagen, war ich richtig sprachlos."

Ferrys Mann gehört zu einer schnellen Einsatztruppe. Ihre Basis ist Fort Bragg in North Carolina. Das betreffe fast alle Menschen in der Kleinstadt Fayetteville, sagt Suuey Lamar. Auch ihr Mann ist in den Nahen Osten entsandt worden.

Vergangene Woche hatte das US-Militär den Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Kassem Soleimani, im Irak gezielt getötet. Die USA machen Soleimani für Anschläge und den Tod von Hunderten Amerikanern verantwortlich. Jetzt verstärken die Vereinigten Staaten ihre Stützpunkte in der Region.

Viele Fragen an Trumps Sprecherin

In Washington kämpft im Raum für Pressekonferenzen im Weißen Haus die Beraterin des Präsidenten, Kellyanne Conway, mit den Fragen der Journalisten. Präsident Donald Trump hatte am Wochenende Iran mit weiteren Angriffen gedroht, sollten Teherans Vergeltungsschläge Amerikaner oder amerikanische Interessen treffen.

"Ihr habt die Mitschrift, lest das ganze Ding": Trumps Srecherin Conway hatte viele Fragen zu beantworten.

"Und lasst mich nur mal klarstellen: Der Präsident hat Angriffsziele genannt und gesagt, es könnte passieren, wenn Iran Vergeltung auf bestimmte Art übt. Ihr habt die Mitschrift, lest das ganze Ding", entgegnet sie den Journalisten.

Demokraten wollen Kongress einbinden

Die US-Demokraten in Washington versuchen derweil, den Handlungsspielraum des Präsidenten einzuschränken. Sie wollen zumindest eine Debatte im Kongress über das weitere Vorgehen erzwingen.

Wie könne man es wagen, jungen Männern und Frauen zu befehlen ihr Leben zu riskieren, wenn der Kongress zu feige ist, öffentlich darüber zu diskutieren, fragt Senator Tim Kaine rhetorisch: "In unserem Land sollte es so sein, dass wir Menschen nicht in gefährliche Situationen entsenden, außer es gibt eine politische Übereinkunft in Form einer Abstimmung im Kongress."

Es klinge so, als würden die Demokraten den getöteten Soleimani verteidigen, antwortet Trumps Beraterin Conway auf die Kritik: Sie sei diese Heldenverehrung leid.

Verwirrung um Brief aus dem Pentagon

Für Verwirrung sorgte jetzt ein Brief aus dem Pentagon, der in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingegangen war. Darin kündigte das US-Militär an, Truppen, die im Irak stationiert sind, in den kommenden Tagen und Wochen umzugruppieren. Man respektiere die souveräne Entscheidung des Irak, den Abzug der US-Soldaten zu verlangen, heißt es im letzten Satz.

Stefan Niemann, ARD Washington: US-Regierung dementiert Pläne zu Truppenabzug aus dem Irak

In Washington klärte Verteidigungsminister Mark Esper auf: Es sei keine Entscheidung über einen Abzug aus dem Irak gefallen. Der Chef des Generalstabs, Mark Milley, sagte, das Schreiben sei lediglich ein Entwurf gewesen, ohne Unterschrift. Es sei ein Fehler, dass der Brief in Bagdad überhaupt angekommen ist.

Nach Informationen des Fernsehsenders NBC sollen nur einige Hundert militärische Ausbilder und Beschäftigte der Verwaltung aus Sicherheitsgründen vorübergehend den Irak verlassen.

Iran-Krise: Pentagon schickt "falschen" Brief nach Bagdad

Torsten Teichmann, ARD Washington

