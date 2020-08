US-Präsident Trump hat per Dekret Geschäfte mit den chinesischen Eigentümern der Apps Tiktok und WeChat verboten. Er hatte diesen Schritt angekündigt, sollten die Plattformen nicht bis Mitte September von einem US-Unternehmen gekauft werden.

US-Präsident Donald Trump hat "Transaktionen" mit den chinesischen Eigentümern der Plattformen Tiktok und WeChat verboten. Trump sieht die Plattformen als Sicherheitsbedrohung an und hatte angekündigt, sie verbieten zu wollen, wenn sie nicht bis zum 15. September durch den Software-Riesen Microsoft oder ein anderes Unternehmen gekauft würden. Microsoft hatte Interesse an dem Kauf bekundet.

Tiktok, Microsoft und das Unternehmen Tencent, zu dem WeChat gehört, äußerten sich zunächst nicht.

Tiktok ein Werkzeug von Chinas kommunistischer Führung?

Die Videoplattform Tiktok ist insbesondere bei jungen Leuten wegen der lustigen, albernen Videos beliebt. Tiktok zufolge nutzen in den USA mehrere zehn Millionen Menschen die App, weltweit sind es demnach Hunderte Millionen. Die App steht aber auch wegen mutmaßlicher Zensur von Videos in der Kritik, in denen die chinesische Führung kritisiert wird.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte Tiktok und WeChat zuletzt vorgeworfen, Daten an die kommunistische Führung in Peking weiterzuleiten. Das Unternehmen hat die Anschuldigungen vehement zurückgewiesen.