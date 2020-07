Die US-Staatsanwaltschaft erhält Einblick in Finanzunterlagen von US-Präsident Trump. Der Supreme Court urteilte, dass dieser keine absolute Immunität besitzt. Den Demokraten muss Trump seine Unterlagen jedoch vorerst nicht zeigen.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat zwei Urteile zum Streit um zurückgehaltene Steuererklärungen und andere Finanzunterlagen des US-Präsidenten Donald Trump veröffentlicht. In einem Fall gab der Supreme Court dem New Yorker Staatsanwalt, Cyrus Vance, der Finanzunterlagen Trumps angefordert hat, grundsätzlich Recht. Trump habe keine "absolute Immunität", die ihn vor solchen Anträgen in Strafverfahren schütze, urteilten die Richter. Der Fall wurde aber an ein Gericht unterer Instanz zurückverwiesen.

Auch verschiedene Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses hatten die Herausgabe von Finanzunterlagen verlangt. Dem müsse zunächst aber nicht Folge geleistet werden, geht aus der zweiten Entscheidung des Gerichts hervor. Auch dieser Fall wurde an ein anderes Gericht verwiesen.

"Enormer Sieg" des Rechtssystems

Vance erklärte, es handele sich um einen "enormen Sieg" für das Rechtssystem des Landes. "Niemand - nicht einmal der Präsident - steht über dem Gesetz", hieß es in einer Mitteilung.

In diesem Fall geht es um Dokumente von Trumps langjährigem Steuerberater Robert Mazars. Das Unternehmen teilte mit, dass sie sich an die Gerichtsentscheidung halten werde. Bis die eigentliche Übergabe der Unterlagen vom Gericht eingeleitet wird, dürften noch mehrere Wochen vergehen.

Vorerst keine Einsicht für Abgeordnete

Für die Demokraten ist das Urteil des Gerichts jedoch eine Niederlage. Sie bemühen sich seit langem darum, an Trumps Finanzunterlagen zu kommen. Dadurch erhoffen sie sich Informationen über mögliche Verbindungen Trumps zu Personen im Ausland, Interessenskonflikte und potenziell verdächtige Aktivitäten.

Der Oberste Gerichtshof kippte jedoch die Entscheidung der Vorinstanzen und verwies den Fall zurück: Die Gerichte hätten die Gewaltenteilung zwischen Präsident und Kongress nicht ausreichend berücksichtigt.

Anwälte legten mehrmals Berufung ein

Zuvor hatten mehrmals Gerichte gegen Trump geurteilt. Seine Anwälte legten jeweils Berufung ein mit dem Argument, der Kongress habe nicht das Recht, Akten anzufordern. Darüber hinaus sei der Präsident immun gegen juristische Verfolgung.

In den USA gilt es als üblich, dass der Präsident der Öffentlichkeit Einblick in seine Finanzen gewährt und seine Steuererklärung veröffentlicht. Trump, der sich im November zur Wiederwahl stellt, brach mit dieser Tradition und eine Offenlegung verweigert.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 13. Mai 2020 um 12:35 Uhr.