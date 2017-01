Reaktionen auf Trump "Wir müssen uns warm anziehen"

Europa müsse nun zusammenhalten, denn Trump meine es ernst: Es sind sorgenvolle Worte, die Vizekanzler Gabriel nach der Amtsübernahme Trumps wählt. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sagte, die Trump-Rede werde das Land weiter spalten. Es gibt aber auch lobende Worte.

Vizekanzler Sigmar Gabriel hat sich unmittelbar nach der Amtseinführung Donald Trumps als US-Präsident mahnend an die Amerikaner gewandt. "Liebe USA, stay the land of the free and the home of the brave", twitterte der SPD-Chef in Anspielung auf die US-Nationalhymne. Übersetzt heißt das: "Liebe USA, bleib' das Land der Freiheit und die Heimat der Mutigen."

Im ZDF-Interview sagte er anschließend, die Wahl Trump sei das Ergebnis einer "schlimmen Radikalisierung". Man müsse den Mann ernst nehmen. "Das waren heute hoch nationalistische Töne". An die Adresse Deutschlands und der EU sagte der Vize-Kanzler: "Wir dürfen weder unterwürfig sein noch Angst haben." Deutschland sei ein starkes Land, Europa ein starker Kontinent. Die Lehre für Europa sei, dass man mehr zusammenhalten müsse. "Wir müssen als Europäer zusammenstehen, und wir müssen auch beinhart unsere Interessen definieren und vertreten."

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen reagierte enttäuscht auf die Trump-Rede. "Dieses war eine Rede, die das Land weiter und tiefer spalten wird", sagte Röttgen der "Rheinischen Post". Es sei eine "Ankündigung der Trump-Restauration" gewesen, eine Verurteilung der bisherigen Politik und des Establishments". Trump spreche vom Rückzug Amerikas von internationaler Verantwortung und Solidarität. Seine Rede beinhalte die "offene Verkündung von Egoismus als Prinzip amerikanischer Außenpolitik".

AfD sieht sich als "natürliche Verbündete"

Zuspruch erhielt Trump von der AfD: Sie schickte ein Glückwunschtelegramm nach Washington, in dem sie "mit großer Freude" zur Amtsübernahme gratuliert. Hoffnungsvoll verfolge man Trumps außenpolitische Positionen, "weil sie sich diese wohltuend vom Kurs der vergangenen Jahrzehnte unterscheiden". Die AfD sehe sich "als natürliche Verbündete" an Trumps Seite.

Gratulationen aus der Ukraine und Taiwan

International gibt es bislang noch nicht viele Reaktionen auf die Amtseinführung. Der ukrainische Präsident gratulierte Trump: "Viel Erfolg beim noblen Ziel, die freie Welt anzuführen", twitterte der Staatschef. Er hoffe auf eine "effektive Zusammenarbeit" mit der neuen US-Regierung.

Glückwünsche kamen auch aus Taiwan: "Demokratie ist das, was Taiwan und die USA verbindet", twittert Präsidentin Tsai Ing-Wen wenige Minuten, nachdem Trump den Amtseid abgelegt hatte. Sie freue sich darauf, die Freundschaft und die Partnerschaft mit den USA voranzubringen. Trump hatte die chinesische Führung auf den Plan gerufen, nachdem er kurz nach seiner Wahl direkt mit Wen telefoniert hatte: für China ein klarer Tabubruch.

Russlands Präsident Wladimir Putin äußerte sich bislang nicht. Er war einer der ersten Staatschefs, die Trump zu dessen Wahlsieg gratuliert hatten. Trump wiederum hatte wiederholt seine Wertschätzung für Putin geäußert und sich für eine Wiederannäherung an Russland ausgesprochen. Lange widersprach er den Berichten der US-Geheimdienste über eine Einflussnahme Moskaus zu seinen Gunsten bei der US-Präsidentschaftswahl. Am 11. Januar räumte er erstmals ein, dass Russland für Cyberangriffe auf Clintons Demokraten verantwortlich war. Moskau bestreitet dies.

Die NATO, dessen Existenz Trump in Frage gestellt hatte, äußerte ihre Hoffnung auf gute Zusammenarbeit mit dem neuen US-Präsidenten. Das Verteidigungsbündnis sei "die erfolgreichste Allianz der Geschichte" und die Vereinigten Staaten profitierten davon genauso wie Europa, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg.

