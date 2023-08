Anklage gegen Trump in Georgia Staatsanwältin will Prozessbeginn vor "Super Tuesday" Stand: 16.08.2023 23:26 Uhr

Die Anklage im US-Bundesstaat Georgia ist für Trump besonders brisant. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Prozess gegen ihn dort am 4. März 2024 beginnen - einen Tag vor einem im Wahlkampf besonders wichtigen Tag.

Der Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen mutmaßlicher Wahleinmischung im Bundesstaat Georgia soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft am 4. März 2024 beginnen. Das wäre der Tag vor dem "Super Tuesday", an dem in mehr als einem Dutzend republikanischen Vorwahlen eine Vorentscheidung über den Präsidentschaftskandidaten der Partei fallen dürfte. Trump gilt trotz seiner juristischen Probleme nach wie vor als Favorit.

Die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Fani Willis, reichte bei Gericht einen Antrag mit dem von ihr vorgeschlagenen Termin ein. Außerdem schlug sie vor, die offizielle Anklageverlesung solle in der Woche um den 5. September stattfinden.

Es folgen zahlreiche weitere Verfahrensschritte - unter anderem Fristen für das Einreichen bestimmter Anträge - bis hin zum Anfang März angestrebten Prozessbeginn. Trumps Anwälte dürften versuchen, den Start des Prozesses so weit wie möglich zu verzögern. Die Entscheidung wird dann von einem Richter getroffen.

Einer von insgesamt vier Prozessen

Trump war am Montag in 13 Punkten wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu kippen. Es war bereits die vierte Anklage gegen den Ex-Präsidenten und Bewerber für die Präsidentschaftswahl 2024 - und die zweite Anklage, die sich um die Wahl 2020 dreht.

Im März soll auch der Prozess gegen Trump in New York beginnen, in dem ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um Schweigegeldzahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels zu verschleiern. Bereits im Januar strebt das Team von Sonderermittler Jack Smith den Beginn des Prozesses an, in dem es um Trumps Versuche geht, das Ergebnis der Wahl 2020 zu beeinflussen, sowie um den Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol. Der vierte Prozess gegen Trump, jener zur Dokumentenaffäre, soll im Mai starten.