Vorwurf der Wahlbeeinflussung Trump auch in US-Bundesstaat Georgia angeklagt Stand: 15.08.2023 05:45 Uhr

Es ist Anklage Nummer vier gegen Trump: Der frühere US-Präsident muss sich auch im Bundesstaat Georgia wegen versuchter Einflussnahme auf das Wahlergebnis von 2020 verantworten. Die Staatsanwaltschaft strebt einen schnellen Prozessbeginn an.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist jetzt auch im Bundesstaat Georgia wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen.

Der 77-jährige Republikaner wurde am Montag in 13 Punkten angeklagt, wie aus der am späten Abend (Ortszeit) in Atlanta veröffentlichten Anklageschrift hervorgeht. Grundlage ist unter anderem ein Gesetz zum Kampf gegen die organisierte Kriminalität.

Bereits die vierte Anklage gegen Trump

Es ist bereits die vierte Anklage gegen den Ex-Präsidenten - und die zweite Anklage, die sich um die Präsidentschaftswahl 2020 dreht. Dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat vor Gericht kommt, hatte es in der Geschichte der USA zuvor überhaupt noch nicht gegeben. Anklagt wurden auch 18 weitere Verdächtige, unter ihnen Trumps früherer Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, und Trumps früherer Anwalt Rudy Giuliani.

Trump und die anderen Angeklagten hätten eine "Verschwörung" gebildet, "um rechtswidrig den Ausgang einer Wahl zugunsten von Trump zu verändern", heißt es in der Anklageschrift. "Die Verschwörung hatte einen gemeinsamen Plan und Zweck."

Erst Anfang August war Trump von der Bundesjustiz wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Wahlausgang nach seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden zu kippen und sich damit im Weißen Haus zu halten.

Staatsanwaltschaft in Georgia ermittelte parallel zur Bundesjustiz

Die Staatsanwaltschaft des Landkreises Fulton County, die große Teile von Atlanta umfasst, ermittelte parallel zur Bundesjustiz zum Vorgehen von Trump und seinen Verbündeten nach der Wahl und konzentrierte sich dabei auf Georgia. Sie hatte der als Grand Jury bekannten Anklagejury am Montag ihre Beweise zu den Ermittlungen gegen Trump und sein Umfeld vorgelegt.

Der abgewählte Präsident hatte unter anderem in einem berühmt gewordenen Telefonat am 2. Januar 2021 - rund zwei Monate nach der Wahl - Georgias Wahlleiter Brad Raffensperger aufgefordert, die für einen Sieg in dem Südstaat nötigen 11.780 Wählerstimmen zu "finden".

Trump soll sich bis 25. August freiwillig stellen

Die leitende Oberstaatsanwältin Fani Willis teilte in einer Pressekonferenz mit, die Grand Jury habe bereits Haftbefehle gegen die Angeklagten ausgestellt. Sie gebe den Beschuldigten "bis zum Mittag des Freitags, den 25. August" Zeit, sich "freiwillig zu stellen".

Willis strebt ihren eigenen Worten zufolge einen Prozess binnen sechs Monaten an. Gleichzeitig wies die Staatsanwältin Vorwürfe zurück, die Ermittlungen gegen Trump und die weiteren Angeklagten seien politisch motiviert. Sie treffe ihre Entscheidungen "auf Grundlage von Fakten und dem Gesetz". Und das Gesetz sei "völlig unparteiisch".

Trumps Wahlkampfteam wettert schon

Das Wahlkampfteam Trumps hatte bereits vor der Bestätigung der weiteren Anklage gegen den Republikaner gewettert. Kurz vor der Entscheidung beklagte es sich in einer schriftlichen Stellungnahme über den "jüngsten koordinierten Angriff" einer voreingenommenen Staatsanwältin.

Der Zeitpunkt des Vorgehens zeige das politische Motiv dahinter. "Sie hätten dies schon vor zweieinhalb Jahren tun können, haben sich aber aus Gründen der Wahlbeeinflussung dafür entschieden, dies mitten in Präsident Trumps erfolgreichem Wahlkampf zu tun", hieß es weiter. Trump werde aber "niemals aufgeben und niemals aufhören zu kämpfen."