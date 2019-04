Personalwechsel in US-Regierung Trump tauscht Heimatschutzministerin aus

Nach Monaten der Unzufriedenheit nimmt der US-Präsident erneut einen Wechsel im Heimatschutzministerium vor. Ministerin Kirstjen Nielsen verlässt ihren Posten. Zunächst übernimmt der Chef der Grenzschutzbehörde.

US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verlässt das amerikanische Kabinett. Das teilte Präsident Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Kommissarisch soll das Ministerium zunächst von Kevin McAleenan geführt werden, dem Chef der Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP.

Das Verhältnis von Trump und Nielsen hatte in den vergangenen Monaten gelitten. Bereits nach den Zwischenwahlen im November des vergangenen Jahres hatte es Spekulationen über einen Abschied der Ministerin gegeben. Trump hatte ihr Berichten zufolge damals vorgeworfen, der Lage an der Grenze nicht in den Griff zu bekommen. Trotzdem kam die jetzige Ablösung überraschend. Laut amerikanischen Medien trat Nielsen auf Wunsch des Präsidenten zurück.

Donald Trump mit Kirstjen Nielsen und Mike Pence im Oval Office.

Zahlreiche Rücktritte und Entlassungen

Trump, der im Wahlkampf versprochen hatte, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten, hat bei seiner Einwanderungspolitik mehrere Niederlagen einstecken müssen. Zuletzt drohte er aufgrund steigender Asylbewerberzahlen die Schließung der Grenze zu Mexiko an. Später relativierte er diese Aussage.

Der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, Nielsens Abgang sei Teil eines personellen Umbaus im Heimatschutzministerium, der auf Trumps Berater Stephen Miller zurückgehe. Miller gilt als Hardliner in der Einwanderungspolitik und als einer der Architekten von Trumps Kurs.

In Trumps zwei Jahren als Präsident hat es bereits zahlreiche Rücktritte und Entlassungen gegeben. So wird etwa der wichtige Posten des Verteidigungsministers nur kommissarisch geleitet, weil der bisherige Amtsinhaber James Mattis im Dezember zurückgetreten war. Auch Nielsen war bereits die zweite Ministerin an der Spitze des Heimatschutzministeriums. Zudem wechselte Trump unter anderem seinen Justizminister und seinen Außenminister aus.