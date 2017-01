Kanada und USA Nachbarschaftsstreit wegen Trump?

Die USA und Kanada sind einander die wichtigsten Handelspartner. Doch durch Trumps aggressiven Nationalismus und Protektionismus sind viele Kanadier beunruhigt. Sie machen sich Sorgen, dass Tausende Jobs verloren gehen könnten - in beiden Ländern.

Von Gudrun Engel, ARD-Studio New York

400.000 Pendler queren täglich die Grenze zwischen Kanada und den USA auf dem Weg zur Arbeit - in beide Richtungen. Die beiden Länder sind wichtige Handelspartner. Der Übertritt zum Nachbarn war kein Problem, bis jetzt. Doch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA neu verhandeln zu wollen, bereitet vielen Kanadiern deshalb Sorgen - genau wie sein Motto: "Buy american, hire americans" - "Kaufe amerikanische Produkte und beschäftige Amerikaner."

Sorgen bei Unternehmern

Wenn Phil White sich dick eingepackt auf den Sattel seines Rades schwingt, strampelt er vor allem, um Frust abzubauen. Frust über den neuen amerikanischen Präsidenten und seine Vision von "America first". In Whites Augen Protektionismus pur. Denn der Ingenieur ist nicht nur Fahrradfahrer aus Leidenschaft: Vor mehr als 20 Jahren hat er in Toronto sein Hobby zum Beruf gemacht und "Cervelo Bikes" gegründet.

Seine Firma baut die schnellsten Fahrräder der Welt aus hochmodernen Materialien. Sie kommen bei der Tour de France zum Einsatz und bei allen großen Ironman-Wettbewerben. 40 Prozent seines globalen Umsatzes macht White in den USA, viele Ingenieure in seiner Firma kommen von dort. "Für uns - und eigentlich für alle Branchen - geht es darum: Woher kriegen wir die besten Leute? Alles was die Freizügigkeit der Arbeitnehmer einschränken könnte, würde ein großes Problem für uns." Vor allem, weil gerade Arbeitnehmer in den sogenannten Tech-Berufen gewohnt seien, oft von Ort zu Ort zu ziehen.

Exportvolumen von 300 Milliarden

Phil Whites Räder sind nur ein Produkt, das die Amerikaner gerne bei ihren Nachbarn kaufen. Kanada ist der größte Handelspartner der USA. Laut kanadischem Handelsministerium gehen fast 75 Prozent aller kanadischen Exporte über die Grenze zu den Nachbarn. Das sind vor allem Autos, Maschinen, Maschinenteile, Erdöl und landwirtschaftliche Produkte. Im Jahr 2015 hatten diese Waren zusammengerechnet einen Wert von 295 Milliarden US-Dollar. In den USA machen diese Importe etwa die Hälfte des Marktes aus. Jedes zweite Produkt, das angeliefert wird, stammt also aus Kanada.

Millionen Jobs in Kanada hängen direkt an dem US-Abnehmermarkt, 300.000 alleine in der Automobilindustrie. Kein Wunder, dass die Kanadier leicht nervös werden, wenn Trump ankündigt, das gemeinsame Handelsabkommen NAFTA überdenken zu wollen. Handelsexperte Bob Rae war früher Regierungsberater in Kanadas Hauptstadt Ottawa, mittlerweile lehrt er Handelsrecht an der Universität Toronto. Einen derartigen Protektionismus habe er seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt, warnt er: "Jahrelang waren die USA die Architekten und zentralen Stützen von vielen Handelsabkommen. Trump will diese Konstrukte jetzt alle in die Luft fliegen lassen!"

"Er zerstört kanadische und amerikanische Jobs"

Gefährlich und kurzsichtig sei das: "Der Handel, den wir mit den USA treiben, findet häufig als Austausch zwischen Niederlassungen von ein und demselben Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze statt. Was Donald Trump noch nicht verstanden hat ist, dass wenn er andere Länder gängelt, er in Wahrheit auch sein eigenes Land bestraft. Er zerstört sowohl kanadische als auch amerikanische Arbeitsplätze."

Laut US-Handelsministerium werden 65 Prozent aller amerikanischen Waren und Güter nach Kanada geliefert. Fast neun Millionen Jobs in den USA hängen daran. Die beiden Länder brauchen sich also gegenseitig. Der neue Politikstil im Weißen Haus müsste demnach auch viele Amerikaner beunruhigen.

Trudeau telefoniert mit Trump

Am Wochenende hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau zum ersten Mal mit Trump telefoniert. Was genau die beiden besprochen haben, ist nicht bekannt. Natürlich werde er versuchen, so gut wie möglich mit der neuen amerikanischen Regierung zusammenzuarbeiten, hatte Trudeau angekündigt, aber auch deutlich klargestellt: Einschüchtern lassen wolle er sich nicht. "Kanada ist ein eigenständiges Land - und es gibt Dinge, die uns teuer und wichtig sind, den US-Amerikanern aber offenbar nicht so sehr. Ich werde weiterhin für die Dinge eintreten, an die ich glaube. Ich werde der Welt weiterhin sagen, dass ich Feminist bin, dass Einwanderung eine Stärke für uns ist und dass Kanadier muslimischen Glaubens ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind - heute und in der Zukunft", sagte Trudeau in der vergangenen Woche und wurde dafür bejubelt.

Jetzt wollen sich die beiden Staatschefs sobald wie möglich treffen, um die Verhandlungen zu starten. Fahrrad-Pionier Phil White hofft, dass die Dinge in Bewegung bleiben - für seine Firma und sein Land.