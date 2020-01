Kritik an Trump-Rede "Ein Desaster für die Konferenz"

US-Präsident Trump hat in Davos eine Rede voller Eigenlob gehalten. Zum Klimawandel - einem der Hauptthemen der Tagung - hatte er allerdings wenig zu sagen. Und selbst was er sagte, sorgte für Kritik.

Niedrige Arbeitslosenzahlen, beispielhafte Handelsverträge, eine "spektakuläre" Entwicklung der Wirtschaft: Bei seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat US-Präsident Donald Trump vor allem die Erfolge der eigenen Regierung zum Thema gemacht. Sehr viel weniger Aufmerksamkeit widmete er dagegen dem Klimawandel - eines der Hauptthemen der Konferenz, das bei der Rede des US-Präsidenten zur Randnotiz verkam.

Zwar versprach Trump, die USA würden sich an der Initiative des Weltwirtschaftsforums zur Pflanzung von weltweit einer Billion Bäumen beteiligen. Ohne das Wort Klimawandel in den Mund zu nehmen sagte er aber auch: "Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und ihre Vorhersagen der Apokalypse zurückweisen." Die Schwarzseher hätten früher auch eine Katastrophe durch Überbevölkerung vorhergesagt, dann massive Hungerkrisen oder schlicht das Ende der Welt. Doch Innovationen und Fortschritt hätten auch diese Warnungen entkräftet, so Trump. Er vertraue auf die Umwelt.

Wolfgang Wanner, ARD Genf, mit Details aus Trumps Eröffnungsrede

"Absolut null über den Klimawandel" gesagt

Der Nobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stiglitz äußerte sich nach der Rede enttäuscht über Trumps Auftritt: "Er hat es geschafft, absolut null über den Klimawandel zu sagen. Wir werden derweil gegrillt."

Grünen-Chef Robert Habeck kritisierte Trumps Rede als "ein Desaster für die Konferenz". Nach dem Auftritt des US-Präsidenten sei noch klarer zu sehen, dass die Richtung gewechselt werden müsse. "Wir müssen den Kampf mit Donald Trump aufnehmen, er steht auf der anderen Seite", so Habeck. "Manche Politiker bewegen sich noch schneller in die Richtung, die unseren Planeten erst in die schwierige Situation gebracht haben, in der wir sind."

Thunberg wirft Politik Versagen vor

Während Trump sprach, hörte im Kongresszentrum auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg zu. Sie hatte Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft bereits zuvor Versagen im Kampf gegen den Klimawandel vorgeworfen: Bislang sei so gut wie nichts getan worden. Der Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid sei noch nicht verringert worden, es seien "viel mehr" Anstrengungen nötig.

"Unser Haus brennt noch immer. Eure Untätigkeit heizt die Flammen stündlich an", sagte Thunberg. "Wir sagen euch immer noch, dass ihr in Panik geraten und so handeln sollt, als ob ihr eure Kinder über alles liebt." Es bringe nichts, auf Technologien zu vertrauen, die heutzutage noch gar nicht existierten.

Trump zählt zu den Hauptrednern der Konferenz. Im Mittelpunkt des viertägigen Treffens in den Schweizer Alpen stehen der Kampf gegen den Klimawandel sowie geopolitische Krisen etwa im Nahen Osten und in Libyen. Trump steht wegen des Amtsenthebungsverfahrens, das in Washington gegen ihn läuft, innenpolitisch unter großem Druck. Das Verfahren findet vor dem Hintergrund des Wahlkampfs für die Präsidentschafts- und Kongresswahl im November statt.