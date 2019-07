Neue Twitter-Attacke Trump legt gegen Abgeordnete nach

Der US-Präsident lässt im Streit mit vier demokratischen Kongressmitgliedern nicht locker. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter warf er den Frauen vor, die Vereinigten Staaten nicht lieben zu können.

US-Präsident Donald Trump hat in der von ihm losgetretenen Konfrontation mit vier weiblichen Abgeordneten der Demokraten nachgelegt. "Ich glaube nicht, dass die vier Kongressabgeordneten in der Lage sind, unser Land zu lieben", schrieb der Republikaner am Sonntag auf Twitter. "Sie sollten sich bei Amerika (und Israel) für die schrecklichen (hasserfüllten) Dinge entschuldigen, die sie gesagt haben."

Der demokratische Abgeordnete Elijah Cummings verurteilte den erneuten Angriff. Er habe "keinen Zweifel" daran, dass Trump ein Rassist sei. "Das sind Menschen und Frauen, die ihr Land lieben", verteidigte Cummings im Sender ABC seine Kolleginnen. US-Senator Cory Booker, der für die Demokraten die Nominierung als Präsidentschaftskandidat anstrebt, sagte bei CNN, dass Trump "schlimmer als ein Rassist" sei.

Rashida Tlaib (l-r), Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez und Ayanna Pressley, alle Kongressabgeordnete der Demokraten, sprechen auf einer Pressekonferenz über die Äußerungen von US-Präsident Trump.

Repräsentantenhaus verurteilt Trump

Der Präsident hatte Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar und Ayanna Pressley vor wenigen Tagen aufgefordert, sie sollten "dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind, und helfen, diese total kaputten und kriminalitätsverseuchten Orte wieder in Ordnung zu bringen".

Die vier Abgeordneten, die sich selbst "The Squad" nennen, hatten Trump in der Vergangenheit scharf kritisiert. Sie zählen zum linken Flügel der Demokraten und hatten in der Vergangenheit auch Konflikte mit der Parteiführung auszutragen. Die Attacken des Präsidenten haben die innerparteilichen Streitigkeiten allerdings verstimmen lassen. Das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus verabschiedete in der vergangenen Woche eine Resolution, die die "rassistischen Kommentare" des Präsidenten verurteilte.

Merkel distanziert sich

Alle vier Abgeordneten sind US-Bürgerinnen, drei von ihnen wurden in den Vereinigten Staaten geboren. Die vierte, Omar, kam als Jugendliche als Flüchtling aus Somalia in die Vereinigten Staaten. Am Mittwoch stimmte das Publikum während eines Wahlkampfauftritts Trumps in North Carolina den Sprechchor "Schickt sie zurück" an. Der Präsident ließ dies geschehen, distanzierte sich jedoch später.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte diese Verbalattacken scharf kritisiert. "Ich distanziere mich davon entschieden", sagte sie. Sie fühle sich solidarisch mit den betroffenen Frauen. Die Stärke Amerikas sei gerade das Zusammenleben ganz unterschiedlicher Menschen.