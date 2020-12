Mehr als fünf Jahre nach dem vereitelten Anschlag in einem Thalys-Hochgeschwindigkeitszug ist der Täter in Paris zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Anschlag scheiterte, weil der Marokkaner von Passagieren überwältigt wurde.

Im Prozess um einen vereitelten Terrorangriff in einem Hochgeschwindigkeitszug nach Paris ist der Hauptbeschuldigte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP aus dem Pariser Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft hatte ebenfalls lebenslänglich für den heute 31-Jährigen gefordert.

Die übrigen drei Angeklagten, die nach Auffassung des Gerichts bei der Vorbereitung des islamistischen Anschlags geholfen hatten, wurden zu 27, 25 und sieben Jahren Gefängnis verurteilt.

Es tue ihm "von ganzem Herzen leid"

Der Hauptbeschuldigte hatte im August 2015 in dem Expresszug nach Paris das Feuer eröffnet, konnte jedoch von Fahrgästen überwältigt werden. Zwei Menschen wurden verletzt.

Vor der Urteilsverkündung hatte sich der 31-Jährige reumütig gezeigt. Seine Tat tue ihm "von ganzem Herzen leid", sagte El Khazzani in seinem Schlusswort vor Gericht. Der Marokkaner hatte in dem Prozess die Absicht zur Tötung von Passagieren gestanden. Er wollte in dem Zug US-Soldaten und Angehörige der EU-Kommission töten, sagte aber aus, in letzter Sekunde Skrupel bekommen zu haben.

Als Auftraggeber nannte er den Islamisten Abdelhamid Abaaoud. Dieser gilt als Drahtzieher der Terrorserie in Paris vom November 2015. Damals töteten Terroristen des "Islamischer Staats" 130 Menschen, unter anderem in der Konzerthalle Bataclan.

Anklage: Waffen lösten nicht aus

Die Anklage ging davon aus, dass ein Blutbad nur deshalb verhindert wurde, weil Khazzanis Waffen mehrfach nicht auslösten und der unter anderem mit einer Kalaschnikow bewaffnete Täter von Passagieren überwältigt werden konnte.

Drei junge Touristen aus den USA hatten mitgeholfen, den Angreifer zu überwältigen. Die "Thalys-Helden" erhielten später als Dank die französische Staatsbürgerschaft. US-Regisseur Clint Eastwood verfilmte ihre Geschichte unter dem Titel "The 15:17 to Paris".

Erst am Mittwoch waren die Helfer der Terrorserie rund um den Angriff auf das Satiremagzin "Charlie Hebdo" im Januar 2015 zu Haftstrafen verurteilt worden.