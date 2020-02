Ein Mann hat im Nordosten Thailands nach Polizeiangaben mehrere Menschen getötet. Der Täter ist Soldat und noch auf der Flucht.

Ein Soldat hat im Nordosten Thailands offenbar ein Blutbad angerichtet. Nach Angaben der Polizei starben in der Stadt Nakhon Ratchasima mindestens zehn Menschen. Der Täter habe mit einem Maschinengewehr auf Unbeteiligte geschossen, was zu "vielen Verletzten und Toten" geführt habe, so ein Polizeisprecher.

Der Mann eröffnete mehrfach das Feuer. Die Tat ereignete sich danach in der Nähe eines Einkaufszentrums, das inzwischen abgeriegelt ist. Laut Polizei ist der Amokschütze noch auf der Flucht.

Streit um Land als Tatmotiv?

Der Soldat hatte den Angaben zufolge ein Armeefahrzeug entwendet. Während der Tat veröffentlichte er Fotos und Videos von sich selbst in Kampfausrüstung. Laut Polizei soll der Mann im Streit über Landbesitz zunächst zwei beteiligte Personen, eine Frau und einen anderen Soldaten, erschossen haben. Auch die Tatwaffe habe er entwendet.

Im Internet kursierende Fotos und Videos zeigten Szenen mit panisch fliehenden Menschen. Zu hören waren mutmaßliche Schüsse aus Automatikwaffen. Lokale Medien zeigen ein Video von einem Mann, der aus einem Auto steigt und um sich schießt.