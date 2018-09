Die Philippinen hat Taifun "Mangkhut" bereits getroffen. Dort und in Taiwan gab es Todesopfer. Zu vielen Orten ist der Kontakt abgerissen. Der Tropensturm zieht nun weiter Richtung China.

Taifun "Mangkhut" ist im Nordosten der Philippinen auf Land getroffen. Der gewaltige Wirbelsturm sei gegen zwei Uhr in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) in der Küstenstadt Baggao in der Provinz Cagayan angekommen, berichteten Meteorologen. Der Sturm erreichte Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde. Inzwischen schwächte er sich etwas ab und zieht weiter Richtung China.

Wie groß die Schäden sind, die "Mangkhut" angerichtet hat, ist noch nicht klar. Der Kontakt in mehrere Orte ist abgerissen. Klar ist zum jetzigen Zeitpunkt aber schon, dass es mindestens drei Todesopfer gab: Zwei Frauen kamen bei einem Erdrutsch in Baggao ums Leben. In Taiwan wurde zudem eine Frau von den hohen Wellen durch den Taifun weggerissen.

Eine trübe, graue Suppe

Auf den Philippinen entwurzelte "Mangkhut" Bäume, deckte Dächer ab und sorgte für Stromausfälle, von denen mehr als vier Millionen Menschen betroffen waren. Die Luft an der Küste war eine einzige trübe, graue Suppe aus Gischt, das Meer aufgepeitscht mit bis zu zehn Meter hohen Wellen. Sintflutartiger Regen weichte den Boden auf, Erdhänge rutschten ab.

Über 15.000 Menschen aus besonders betroffenen Gebieten wurden in Notunterkünfte gebracht. Fischer hatten ihre Boote an Land gezogen und vertäut, Dorfbewohner die Dächer ihrer Häuser mit Steinen beschwert und Seilen befestigt; dennoch riss der Sturm ganze Hütten mit sich, aus denen die Bebauung hier zum großen Teil besteht.

Taifun "Mangkhut" zerstörte Häuser, Straßen und Brücken

Sorge wegen des großen Ausmaßes

Obwohl der Norden des Landes in der Vergangenheit bereits ähnlich starke Taifune erlebt hat, äußerte sich der Präsident des Roten Kreuzes, Richard Gordon, besorgt über die Ausmaße des Wirbelsturms. "Die Schneise von 'Mangkhut' ist breiter, das heißt, eine große Fläche wird betroffen sein, und er ist in der Lage, bei den Menschen viel Leid auszulösen."

Die philippinischen Behörden erklärten, sie seien besser vorbereitet als vor fünf Jahren, als beim Taifun "Haiyan" 6300 Menschen starben. Die Philippinen werden jedes Jahr von etwa 20 Taifunen und Tropen-Stürmen heimgesucht, jedes Jahr gibt es Hunderte Tote. "Mangkhut" ist bislang der heftigste tropischste Wirbelsturm dieses Jahres.

Bis Montag dürfte der Taifun China erreichen

Auch China rüstet sich für den Tropensturm. Rund 3000 Arbeiter wurden von Arbeitsplattformen im Südchinesischen Meer in Sicherheit gebracht, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtetet. Zudem ordneten die Behörden an, dass mehr als 6000 Schiffe zurück in die Häfen fahren sollen. Auch einige Fährverbindungen wurden eingestellt.

Provinzregierungen warnten vor schweren Regenfällen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Der Nationale Wetterdienst sagte vorher, dass "Mangkhut" am späten Sonntagabend oder in der Nacht zum Montag die Südküste Chinas sowie die Tropeninsel Hainan erreichen werde.

Auch die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong bereitet sich auf die Ankunft des Sturms vor. Die Menschen sollten sich "auf das Schlimmste" einstellen, warnten die Behörden.

Tropensturm "Mangkhut" rast über die Philippinen

Holger Senzel, ARD Singapur

Mit Informationen von Holger Senzel, ARD-Studio Singapur

Über dieses Thema berichteten am 15. September 2018 Deutschlandfunk um 08:38 Uhr, Inforadio um 09:28 Uhr, die tagesschau um 09:50 Uhr und tagesschau24 um 10:00 Uhr.