Erst die Philippinen, dann China: Der bisher schlimmste Taifun des Jahres brachte massive Schäden an Gebäuden und Straßen. Die Philippinen melden mindestens 64 Tote, auch in China gibt es Todesopfer.

Der Taifun "Mangkhut" hat in Südostasien vielerorts eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Auf den Philippinen wurden zahlreiche Menschen getötet. Die Behörden gehen von weiter steigenden Opferzahlen aus, weil zahlreiche Menschen noch vermisst werden. Auf dem chinesischen Festland bringen sich Menschen in Sicherheit.

In der chinesischen Provinz Guangdong seien zwei Menschen getötet worden, berichtete der Staatssender CCTV. Insgesamt mehr als 2,4 Million Menschen wurden nach Angaben von Staatsmedien in Sicherheit gebracht. Außerdem seien fast 50.000 Fischerboote in die Häfen zurückgerufen worden - aus Angst vor starken Winden und gewaltigen Flutwellen.

Taifun erreicht chinesische Südküste

Auf mögliche Katastrophen vorbereiten

Das nationale Meteorologiezentrum hatte gewarnt, der Süden Chinas werde einer "schweren Prüfung unterzogen". Die Behörden sollten sich auf mögliche Katastrophen vorbereiten. Aus mehreren Gebieten kommen Berichte über Verletzte. Allein in Hongkong wurden demnach mehr als 200 Menschen mit Verletzungen behandelt.

Das chinesische Fernsehen zeigt Bilder von überfluteten Straßen und Starkregen über der Region. Bäume wurden umgerissen, Fenster zerstört, Baugerüste stürzten ein.

Große Teile der Südküste sowie die Millionenmetropole Hongkong kamen beinahe vollständig zum Stillstand. Ein Video zeigt, wie in Hongkong ein hohes Gebäude schwankte. Vorsorglich wurden Hunderte Flüge gestrichen. In Tausenden Wohnungen und Büros fiel der Strom aus. In der gesamten Region sollen sogar Hunderttausende Haushalte keine Elektrizität mehr haben.

Ein Taxistand an einer Straße in Hongkong steht komplett unter Wasser. Helfer suchen nach Vermissten in Baguio auf den Philippinen.

Steigende Opferzahlen auf den Philippinen

Zuvor hatte der Wirbelsturm auf den Philippinen mindestens 64 Menschen getötet. Die Behörden gehen von weiteren Opfern aus. Durch Erdrutsche sind teilweise ganze Familien in ihren Häusern ums Leben gekommen.

Helfer befürchten, dass allein in einem Dorf in der Provinz Benguet 34 Bewohner starben. Sie hätten in einer Kapelle Schutz gesucht, erzählten Augenzeugen. Doch diese sei verschüttet worden. Ein Erdrutsch könnte auch eine von Bergwerksarbeitern bewohnte Baracke unter sich begraben haben. "Alle Behörden haben ihr Möglichstes getan, um die Evakuierungen voranzutreiben, aber einige Regionen sind wirklich sehr abgelegen", sagte ein Berater der philippinischen Regierung.

Taifun "Mangkhut" erreicht Hongkong

Vier Millionen auf den Philippinen ohne Strom

Weil im Norden der Philippinen etliche Straßen und Brücken wegen Erdrutschen, Überschwemmungen und umgestürzten Bäumen unpassierbar sind, kommen die Helfer nur mühsam voran. Mehr als vier Millionen Menschen sind nach Angaben der Behörden ohne Strom. Am Montag werde man damit beginnen, die Strom- und Wasserversorgung wieder herzustellen, so der Regierungsberater.

Die katholische Hilfsorganisation Misereor und die Diakonie Katastrophenhilfe rufen dazu auf, für die Menschen auf den Philippinen zu spenden. "Unsere Teams sind unterwegs, doch die anhaltenden Regenfälle erschweren den Zugang zu den betroffenen Regionen. Sobald wir Zugang haben, können erste Hilfsgüter verteilt werden", sagte Michael Frischmuth, Asien-Koordinator bei der Diakonie Katastrophenhilfe.

Auf den Philippinen gibt es jedes Jahr etwa 20 Taifune. Durch "Haiyan" im November 2013 starben mehr als 6300 Menschen, mehr als vier Millionen verloren ihr Zuhause.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 16. September 2018 um 13:15 Uhr.