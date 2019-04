Angriff in Kalifornien Tote bei Schüssen in Synagoge

Im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Mann offenbar gezielt eine Synagoge angegriffen. Mindestens eine Person wurde getötet. Auch gab es mehrere Verletzte. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Bei einem Angriff auf eine Synagoge im US-Bundesstaat Kalifornien ist laut offiziellen Angaben mindestens eine Person getötet worden. Es habe sich um ein Hassverbrechen gehandelt, sagte der Bürgermeister von Poway, Steve Vaus, dem Sender CNN. Laut Polizei wurden außerdem mehrere Menschen verletzt.

Ein Mann wurde demnach festgenommen. Er habe das Feuer bei der Synagoge "Chabad of Poway" in der Region San Diego eröffnet, erklärte der örtliche Sheriff. Polizisten seien um kurz vor 11.30 Uhr (Ortszeit) zu dem jüdischen Gotteshaus in Poway nördlich der Stadt San Diego gerufen worden. In der Synagoge sollte offenbar ein Pessach-Gottesdienst gefeiert werden.

Judenhass als Motiv?

Bürgermeister Vaus sagte, er gehe davon aus, dass der Angreifer gezielt eine Synagoge ins Visier genommen habe. "Ich habe gehört, dass es definitiv jemand mit Hass in seinem Herzen war, Hass auf unsere jüdische Gemeinschaft." Der lokale Sender KGTV berichtete, der Rabbi, der den Gottesdienst abgehalten habe, sei unter den Verletzten.

Vor sechs Monaten hatte ein Angreifer in der "Tree of Life"-Synagoge in Pittsburgh elf Menschen erschossen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach anschließend vom "folgenschwersten antisemitischen Verbrechen in der Geschichte der USA". Dem Täter könnte nach Angaben des US-Justizministeriums die Todesstrafe drohen.