Bei heftigen Regenfällen mit Überschwemmungen und Erdrutschen sind in Südafrika mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Soldaten unterstützen die Rettungskräfte im Osten und Süden des Landes.

Rund um die südöstliche Hafenstadt Durban haben tagelange heftige Regenfälle für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt, zahlreiche Straßen und Häuser wurden überflutet. Dabei sind nach Behördenangaben mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen.

Einsatzkräfte haben bislang 51 Leichen gefunden. Die Suche nach weiteren Opfern wurde fortgesetzt, sagte Nomusa Dube-Ncube von der Provinzregierung KwaZulu-Natals dem Radiosender "SA FM". An einigen Orten waren über Nacht rund 30 Zentimeter Regen gefallen.

Soldaten unterstützen Rettungskräfte

Die am schwersten betroffenen Regionen liegen im Osten und Süden des Landes. Dorthin wurden Soldaten zur Unterstützung der Rettungskräfte entsandt. Die Helfer kämpften gegen überflutete Straßen und verstopfte Abwasserkanäle. Zudem stürzten Strommasten um. Von den Fluten betroffene Menschen erhielten Lebensmittel.

Zerstörte Häuser in einem kleinen Ort südlich von Durban: Bei schweren Überschwemmungen und Erdrutschen sind mehr als 50 Menschen gestorben.

Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa reiste in das Katastrophengebiet im Osten des Landes, um sich vor Ort ein Bild von den Zerstörungen zu machen. "Unsere Herzen sind insbesondere bei den Familien und Gemeinschaften, die direkt von Tod, Verletzungen und dem Verlust von Besitz betroffen sind", sagte Ramaphosa. "Diese Lage erfordert von uns allen, als Land an einem Strang zu ziehen", appellierte der Präsident an die Bevölkerung.

Meteorologen warnten vor weiteren schweren Niederschlägen.