Die Wiederwahl von Spaniens Ministerpräsidenten Sanchez scheint gesichert. Die größte katalanische Partei ERC kündigte an, sich im zweiten Wahlgang zu enthalten.

Wenige Tage vor der Parlamentsabstimmung über die Wahl des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez hat die größte katalanische Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) dem Sozialisten ihre Unterstützung zugesagt. Sánchez hatte zuvor eine Koalitionsregierung mit dem linken Bündnis Unidas Podemos vereinbart und sich die Unterstützung der baskischen Nationalisten (PNV) gesichert.

Er braucht jedoch auch die Hilfe der katalanischen Separatisten, um ins Amt zu kommen. Denn: Im ersten Wahlgang am Sonntag bräuchte er eine absolute Mehrheit von 176 Stimmen. Dabei wird er voraussichtlich scheitern. Dann muss gemäß Verfassung 48 Stunden später (also am Dienstag, 7. Januar) eine zweite Runde stattfinden. Dann reicht die einfache Mehrheit, die Sanchez nur dann erreichen wird, wenn die Katalanen sich enthalten.

Unklare Verhältnisse nach Parlamentswahl

Die katalanische ERC hatte bei der Wahl am 10. November 13 Sitze geholt. Sanchez' Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) hatte die Wahl zwar klar gewonnen, die absolute Mehrheit jedoch deutlich verfehlt. Nach Konsultationen mit allen Parteichefs hatte König Felipe VI. Sanchez Mitte Dezember zum Kandidaten ernannt.

Die Gespräche der PSOE von Sanchez mit den Separatisten aus der abtrünnigen Region werden in Spanien seit Tagen heftig von der Opposition kritisiert.

Puigdemont wird nicht ausgeliefert

Unterdessen setzte die belgische Justiz das Auslieferungsgesuch Spaniens für den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont aus. Ein Brüsseler Richter habe entschieden, dass Puigdemont und der einstige katalanische Gesundheitsminister Toni Comín parlamentarische Immunität genießen, sagte Simon Bekaert, der Anwalt der beiden.

Spanien fordert die Auslieferung der zwei katalanischen Politiker, die 2017 nach dem gescheiterten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien nach Belgien geflohen waren. Bei der Europawahl im vergangenen Mai wurden Puigdemont und Comín jedoch ins EU-Parlament gewählt. Die Entscheidung des Richters ist offenbar eine Folge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg (EuGH), der vor Weihnachten entschieden hatte, dass die spanische Justiz im Fall von mehreren katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern EU-Recht verletzt hat. Die spanische Justiz hatte Puigdemont, Comín und den zu 13 Jahren Haft verurteilten Oriol Junqueras den Antritt ihrer Mandate im EU-Parlament verweigert.