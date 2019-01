Das gab es in manchen alpinen Gegenden schon länger nicht mehr: ein Tag ohne Neuschnee. Heute ist es soweit. Und das dürfte die Lage entspannen, viele Touristen können beispielsweise wohl ihre Urlaubsorte verlassen.

Heute sollen im Alpenraum die Schneefälle ausklingen, und auch in den kommenden Tagen droht kein Nachschub. "Das sieht nach nachhaltiger Entspannung aus", sagte Thomas Wostal von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien.

Straßensperrungen werden aufgehoben

Das Ende des fast zweiwöchigen Schneefalls wird es erlauben, nötige Lawinensprengungen vorzunehmen. Danach dürften viele Straßensperren aufgehoben werden. So rechnet die österreichische Gemeinde Lech am Arlberg mit einer Aufhebung der Straßensperre spätestens am Abend. 5000 Gäste sind derzeit nach Angaben des Tourismusbüros im Ort und warten auf besseres Wetter.

Gestern waren in ganz Österreich noch mehr als 180 Straßen gesperrt. Im Bundesland Salzburg waren durch neue Straßensperren am Montagabend mehr als 41.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Ebenfalls betroffen war der bei Skitouristen beliebte Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm.



Vorerst weniger Lawinengefahr

In den beiden vergangenen Wochen fiel laut ZAMG regional teils das Dreifache der sonst im gesamten Januar üblichen Schneemenge. In Tirol fiel örtlich fast viereinhalb Meter Schnee. Insgesamt rechnen die Meteorologen mit aktuellen Schneehöhen auf vielen Bergen zwischen drei und fünf, vereinzelt auch mit sechs Metern.

Die Lawinenwarnstufe wird am Dienstag voraussichtlich gesenkt. Für Wintersportler bleibe es jedoch heikel. Am Mittwoch werde die Gefahr mit der Erwärmung wieder ansteigen, teilte der Lawinenwarndienst Vorarlberg mit.

Immer wieder Lawinen

Gestern hatte der Winter die Alpenregionen noch fest im Griff, zahlreiche Rettungseinsätze waren nötig, immer wieder lösten sich große Lawinen. In Österreich starb ein 47-Jähriger beim Abschaufeln eines Daches. Eine Dachlawine riss ihn und drei weitere Männer sechs Meter in die Tiefe.

Auch in Bayern waren die Einsatzkräfte erneut gefordert. Noch immer gilt in fünf Landkreisen teilweise der Katastrophenfall, vielerorts fällt weiterhin die Schule aus.

Viele Skigebiete mussten wegen Lawinengefahr, Wind und Schnee den Betrieb teilweise und mancherorts auch komplett einstellen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 14. Januar 2019 um 11:00 Uhr.