Duma-Wahl in Russland Putin-Partei liegt vorn

Bei der Wahl eines neuen Parlaments in Russland liegt die Kremlpartei Geeintes Russland von Präsident Putin laut ersten Ergebnissen klar vorne. Die Wahlen wurden von massiven Manipulationsvorwürfen überschattet.

Aus der Wahl zur neuen Staatsduma in Russland ist die Kremlpartei Geeintes Russland laut ersten Teilergebnissen und Hochrechnungen als stärkste Kraft hervorgegangen. Bei Nachwahlbefragungen kam die Machtbasis des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf 45,2 Prozent der Stimmen, wie das Staatsfernsehen meldete. 2016 erreichte die Partei 54,2 Prozent der Stimmen.

Die Kommunisten erhielten demnach 21 Prozent. Es handelte sich um Umfrageergebnisse bei Wählern nach der Stimmabgabe und nicht um Ergebnisse. Kurz nach Schließung der letzten Wahllokale um 20 Uhr deutscher Zeit waren erst rund zehn Prozent der Stimmzettel ausgezählt.

Drei Tage lang wurde gewählt

Vertreten waren im Parlament mit den 450 Abgeordneten bisher auch die rechtspopulistische Partei LDPR des Ultranationalisten Wladimir Schirinowski und die Partei Gerechtes Russland. Die LDPR landete bei 8,7 Prozent in den Wählerbefragungen, Gerechtes Russland bei 7,9 Prozent. Sie alle gelten als systemtreue Parteien.

Über elf Zeitzonen hinweg waren rund 110 Millionen Wahlberechtigte über drei Tage aufgerufen gewesen, eine neue Staatsduma für die kommenden fünf Jahre zu bestimmen.

Wahl von Manipulationsvorwürfen überschattet

Überschattet wurde die Wahl allerdings von massiven Manipulationsvorwürfen. Laut Innenministerium sind mindestens 750 Beschwerden über Verstöße eingegangen. Es gebe aber keinerlei Informationen über schwerwiegende Verstöße, die die Abstimmung beeinträchtigen könnten.

Dagegen haben die unabhängigen Beobachter der Organisation Golos landesweit Tausende Unregelmäßigkeiten aufgelistet. Sie sind meist mit Foto- und Videoaufnahmen festgehalten. Auf einer interaktiven Karte tragen die Mitarbeiter Unregelmäßigkeiten ein, die ihnen über die Hotline oder ein Online-Formular mitgeteilt werden – bis zum späten Nachmittag waren es an die 4000.

Der Golos-Experte Andrej Busin nannte das Ausmaß "bedeutend" - besonders in Putins Heimatstadt St. Petersburg. Dort kämpften die Menschen regelrecht um ihre Stimmen, wie auf Videos zu sehen war. Vielfach wurden Wahlurnen vollgestopft mit packenweise vorausgefüllten Stimmzetteln. Es gab zudem Berichte über Wählerzwang etwa unter Staatsbediensteten sowie über Mehrfachstimmabgaben.

Wahlkommission widerspricht Wahlfälschung

Auch in mehreren anderen Regionen sei es zu "massiven Verletzungen" der Rechte etwa von Beobachtern und Kandidaten gekommen. Die Wahl habe den "Spielraum für Verstöße erheblich erweitert", teilte Golos mit.

Die staatliche Wahlkommission widersprach den Manipulationsangaben der Organisation Golos, die von den russischen Behörden vor der Wahl als "ausländischer Agent" eingestuft worden war. Bei ihrer Kommission seien 137 Berichte über "Nötigung" bei der Stimmabgabe eingegangen, erklärte Kommissionschefin Ella Pamfilowa. Außerdem seien in acht Fällen Wahlurnen mit gefälschten Stimmzetteln befüllt worden. In der Folge seien die Chefs von drei Wahllokalen abgesetzt worden.

Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) waren diesmal nicht vertreten, weil sie mit den Bedingungen und der geringen Zahl zugelassener Experten nicht einverstanden waren. In dem Riesenreich gilt eine Wahlbeobachtung als besonders personalaufwendig. Russland hatte die Einschränkungen für die westlichen Beobachter mit der Corona-Pandemie begründet.

Opposition von Wahl ausgeschlossen

Die staatliche Wahlkommission prangerte zudem aus Deutschland und den USA kommende Cyberattacken auf die Website ihrer Behörde an. Gegen die Website der Wahlkommission seien "gewaltige" Hackerangriffe verübt worden - zumeist aus den USA und Deutschland, erklärte Pamfilowa.

Zudem wurde die Opposition von der Wahl weitgehend ausgeschlossen: Organisationen von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurden als extremistisch eingestuft, wer mit ihnen in Verbindung steht, durfte nicht kandidieren. Etwa 50 von Nawalny betriebene Webseiten wurden blockiert, unter ihnen eine, die die Strategie des "smarten Wählens" unterstützte. Damit sollten in den Wahlbezirken gezielt die Kandidaten unterstützt werden, die die besten Aussichten gegen Geeintes Russland haben. Google und Apple entfernten am Freitag auf Druck der Behörden eine entsprechende App, Telegram und YouTube ergriffen ähnliche Schritte.

Stimmungstest für Putin

Die von den Behörden verbotenen Inhalte waren aber weiter über Twitter abrufbar. Das Nawalny-Team wehrte sich gegen Kritik, dass dadurch etwa für kommunistische Bewerber geworben werde. Es sei im Moment - angesichts des Ausschlusses der Opposition - die einzige Chance, das Machtmonopol von Geeintes Russland zu brechen, sagte Nawalnys Mitarbeiter Leonid Wolkow.

Bis zum frühen Abend zeichnete sich eine geringe Wahlbeteiligung von etwas mehr als 45 Prozent ab. Die Abstimmung galt als ein wichtiger Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin - die Kremlpartei Geeintes Russland ist seine Machtbasis.

Es ist zugleich die letzte Abstimmung vor der Präsidentschaftswahl 2024. Putin, der nächsten Monat 69 Jahre alt wird, hat bislang nicht gesagt, ob er kandidieren wird.



Mit Informationen von Martha Wilczynski, ARD-Studio Moskau