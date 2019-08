Bei einer Explosion auf einem Testgelände sind in der Nähe der russischen Stadt Archangelsk zwei Menschen getötet worden. Die Lokalverwaltung registrierte einen kurzzeitigen Anstieg von Radioaktivität.

Auf einem russischen Testgelände ist ein Raketentriebwerk explodiert. Sechs Militärangehörige und Zivilisten seien verletzt worden, zwei von ihnen starben nach Angaben des Verteidigungsministeriums an den Verletzungen.

Das Unglück ereignete sich demnach auf einem Schießplatz in der Region Archangelsk - etwa 1300 Kilometer nördlich der russischen Hauptstadt. Das Ministerium versicherte, es seien weder Radioaktivität noch giftige Substanzen freigesetzt worden. Dem widersprach die Lokalverwaltung von Sewerodwinsk: Die Radioaktivität sei um 12:00 Uhr kurz gestiegen, habe sich dann aber wieder normalisiert.

Erprobung neuer Waffen?

Auf der Militärbasis nahe Njonoxa werden Waffen getestet. (Archivbild, 2011)

Das Moskauer Ministerium machte keine näheren Angaben zur Explosion. Die russische Nachrichtenagentur meldete, dass ein Triebwerk mit flüssigem Treibstoff explodiert sei. Auf dem Gelände Njonoxa würden unter anderem Interkontinentalraketen für Unterseeboote sowie Marschflugkörper getestet.

Der Austritt von Radioaktivität könnte auch mit der Erprobung neuartiger Waffensysteme zusammenhängen, die Präsident Wladimir Putin vergangenes Jahr angekündigt hatte - damals nannte er ausdrücklich eine neue Interkontinentalrakete mit Flüssigtreibstoff und atombetriebene Marschflugkörper.

Teile des Seegebiets gesperrt

Unklar ist, warum ein Teil der angrenzenden Weißen Meeres für einen Monat für die Schifffahrt gesperrt werden soll. Dies hatte ein Sprecher des Hafens in Archangelsk angekündigt.

In der Region hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Unfälle und Brände bei Arbeiten an Atom-U-Booten gegeben. Im Dezember 2015 stürzte eine Rakete bei einem Testflug in ein Wohngebiet in der Nähe von Sewerodwinsk. Im selben Jahr brach in der Werft der Hafenstadt ein Feuer bei Schweißarbeitern auf einem Atom-U-Boot aus.