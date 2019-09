Gefangenenaustausch "Froh, wieder zu Hause zu sein"

Moskau und Kiew bewegen sich nach Jahren der Spannungen wieder aufeinander zu: Beide Staaten tauschten heute 70 Gefangene aus. Für den ukrainischen Präsidenten ist das aber nur ein erster Schritt.

Von Sabine Stöhr, ARD-Studio Moskau

Die beiden Flieger mit den Freigelassenen landeten am Mittag fast zeitgleich in Moskau und Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt erwartete Präsident Wolodymyr Selenskyj die sichtlich angeschlagenen Männer unten an der Treppe. Er nahm jeden mit Handschlag und Umarmung in Empfang.

Hinter ihm hatten sich Hunderte Journalisten versammelt. Und natürlich die Verwandten der Freigelassenen. Sie umarmten die erleichterten Rückkehrer fest und herzlich, sie weinten und lachten zugleich. Darunter waren auch die Seeleute, die im November vor der Krim festgenommen worden waren.

100 Gefangene noch in Russland

Der bekannte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow, der in Russland zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt war und dagegen zwischenzeitlich mit Hungerstreik protestierte hatte sagte: "Ich bin mit den anderen Jungs zusammen sehr froh, dass wir zu Hause sind. Danke an alle, die für uns gekämpft haben. Ich hoffe, dass die andere Gefangenen auch bald frei kommen."

Nach Angaben der zuständigen Ombudsfrau sind noch mindestens 100 weitere ukrainische Gefangene in russischer Haft. "Wir haben den ersten Schritt gemacht und der war sehr kompliziert. Jetzt wissen wir, was wir weiter zu tun haben. Der zweite Schritt ist der Truppenabzug an der Konfliktlinie und die Beendigung des Krieges. Der schwierigste Schritt. Aber wir glauben daran, dass wir nicht nur unsere Menschen, sondern auch unsere Territorien zurückholen", sagte Präsident Selenskyj.

Wichtiger Zeuge könnte verloren sein

In Moskau nahm der bekannte Moderator und Chef des staatsnahen Fernsehens, Dmitri Kisseljow, die Freigelassenen in Empfang. Unter ihnen war der Ukrainer Wladimir Zemach. Ihm wird vorgeworfen, in der Ostukraine auf prorussischer Seite gekämpft zu haben und dort am Abschuss der Maschine MH17 beteiligt gewesen zu sein. Für seine Freilassung ist Selenskyj im Vorfeld im In- und Ausland heftig kritisiert worden.

Russland und Ukraine lassen Häftlinge frei

tagesschau 12:00 Uhr , 07.09.2019, Ina Ruck, ARD Moskau





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-591975~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die Ermittler in den Niederlanden zum Beispiel befürchten, dass Zemach ihnen jetzt als Zeuge verloren geht. Gleichzeitig weiß Russland die Auslösung des politisch wichtigen Mannes durchaus zu schätzen. "Ich hoffe, dass mit dem Austausch die Beziehungen zwischen Russland und Ukraine wieder aufgenommen werden. Uns steht im September ein Treffen im Normandie-Format bevor, bei dem wir weiter auf positive Ergebnisse hoffen. Gott gebe, dass sich alles langsam normalisiert", sagte Wladimir Dschabarow, Mitglied des Föderationsrates.

Monatelang vorbereitet

Auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, der gelungene Gefangenenaustausch sei ein wichtiger Schritt. Der russische Präsident Wladimir Putin stand allerdings nicht auf dem Flugfeld, sondern nahm am Fest zum Geburtstag von Moskau teil. Zuvor hatte er den Austausch "einen großen Schritt hin zur Normalisierung" genannt.

Das staatsgelenkte Fernsehen zeigte den ganzen Nachmittag Bilder der Freigelassenen. Auf den Gefangenenaustausch heute hatten beide Seiten seit Monaten hingearbeitet. Er ist der erste große seit Beginn des Konflikts im Osten der Ukraine vor fünf Jahren.

Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine erfolgreich abgeschlossen

Sabine Stöhr, ARD Moskau

07.09.2019 17:33 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.