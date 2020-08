Nawalny auf Intensivstation "Tun alles, um sein Leben zu retten"

Was ist mit Alexej Nawalny passiert? Nach wie vor ist darüber wenig bekannt. Die behandelnden Ärzte kämpften nach eigener Aussage um das Leben des Kreml-Kritikers, halten sich sonst aber bedeckt. Aus dem Kreml kamen Genesungswünsche.

Intensivstation, künstliches Koma, künstliche Beatmung: Seit Stunden wird der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny in einer Klinik behandelt. Die behandelnden Mediziner auf der Intensivstation des Krankenhauses im sibirischen Omsk täten alles, "um sein Leben zu retten", sagte der stellvertretende Direktor der Klinik, Anatoli Kalinitschenko. Über den Grund für seinen Zustand sagt er nichts.

Für Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch ist klar - die Anweisung zu schweigen gab es von ganz oben. "Eines ist sicher: Den Ärzten wurde verboten, darüber zu reden", schrieb sie auf Twitter. Der Kurznachrichtendienst ist ihr Sprachrohr, hier postet sie Updates über die Situation vor Ort.

In diesem Krankenhaus in Omsk wird Nawalny derzeit behandelt.

Jarmysch war dabei, als Nawalny am Morgen in das Flugzeug Richtung Moskau stieg und hier bewusstlos wurde. Wegen des Vorfalls machte die Maschine in Omsk eine Notlandung. Vor dem Abflug im sibirischen Tomsk habe Nawalny noch "völlig gesund" gewirkt, sagte Jarmysch. Der 44-Jährige habe am Flughafen nur Schwarztee getrunken. Sie vermutet eine Vergiftung. "Offensichtlich geschah es durch diesen Tee", erklärte sie. Gerüchte, wonach Nawalny am Abend zuvor zu viel Alkohol getrunken und am Morgen eine Tablette eingenommen haben soll, wies sie scharf zurück. "Das ist nicht die Wahrheit."

Genesungswünsche aus dem Kreml

Inzwischen sind Nawalnys Ehefrau, seine behandelnde Ärztin, Anastasia Wasiliewa, sowie ein Vertrauter in Omsk eingetroffen. Den Frauen wurde allerdings der Zutritt zum Patienten sowie die Herausgaben jeglicher Patientendaten verweigert, schreiben sie auf Twitter. Wasiliewa schrieb, dass sie versuchen würden, Nawalny in ein "europäisches Krankenhaus" zu verlegen. Nach Aussage seines Vertrauten ließen die Klinik-Ärzte das aber nicht zu. Wasiliewa appellierte an den Regierungssprecher Dimitri Peskow, ihnen zu helfen.

Peskow hatte zuvor bereits Unterstützung des Kreml bei einer möglichen Verlegung angekündigt. "Wie jedem Bürger der Russischen Föderation wünschen wir ihm eine schnelle Genesung", hatte er zudem vor Journalisten gesagt.

Bekannter Regierungskritiker

Nawalny ist ein bekannter Kreml-Kritiker. Er nahm an vielen Protesten teil, wurde mehrfach festgenommen. Mit seinem Team vom Fonds zur Bekämpfung von Korruption veröffentlicht der Jurist immer wieder aufwendige Recherchen, die ein Millionenpublikum im Internet finden.

Zur Galionsfigur der zersplitterten Opposition wurde Nawalny nach dem Mord an dem geachteten liberalen Politiker Boris Nemzow 2015. Seitdem organisierte er immer wieder Massenproteste im ganzen Land, besonders aber in Moskau. Mit alldem hat er sich viele mächtige Feinde gemacht. Auf ihn gab es schon mehrere Anschläge.