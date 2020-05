Russland hat mit 10.633 zusätzliche Corona-Infektionen einen neuen Rekordzuwachs vermeldet. Am stärksten ist die Region Moskau betroffen. Auch hochrangige Regierungsmitglieder sind erkrankt.

In Russland steigt die Zahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten weiter dramatisch an. Mit 10.633 neuen Fällen innerhalb eines Tages sei ein neuer Höchstwert erreicht worden, teilten die Behörden mit. Damit gibt es nun landesweit mehr als 134.600 nachgewiesene Infektionen. Bisher starben 1280 Menschen mit dem Virus. 16.600 erholten sich wieder.

Die gestiegene Zahl der Fälle spiegele eine Ausweitung der Tests wider und deute nicht auf eine Verschärfung der Pandemie hin, sagte der russische Epidemiologe Alexander Ginzburg vom Gamaleja-Zentrum für Epidemiologie und Mikrobiologie laut der Agentur Interfax. Die Zahl der Tests habe sich in den vergangenen zehn Tagen verdoppelt.

Putin und Verteidigungsministerium besorgt

Allein in Moskau, dem Brennpunkt der Corona-Epidemie in Russland, meldeten die Behörden mehr als 5900 neue Fälle. Insgesamt haben sich damit in der Hauptstadt nach offizieller Zählung mehr als 68.600 Menschen seit Beginn des Ausbruchs angesteckt. Bürgermeister Sergej Sobjanin warnte, seine Stadt habe den Höhepunkt noch nicht erreicht. Womöglich könnten sogar mehr als 250.000 Menschen infiziert sein, sagte Sobjanin. Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Situation zuletzt als "sehr schwierig".

Die russischen Krankenhäuser werden durch die Pandemie zunehmend belastet.

Das russische Verteidigungsministerium nannte das Virus eine "große Bedrohung". "Diese Infektion kennt keine Grenzen", sagte Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin in einem Fernsehinterview. In der russischen Armee gibt es dem Ministerium zufolge mittlerweile fast 3000 Infektionsfälle.

Erste Lockerungen für 12. Mai geplant

Trotz der stetigen Zunahme der Zahlen stellte der Kreml eine mögliche schrittweise Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ab dem 12. Mai in Aussicht. Dies werde aber je nach Region unterschiedlich gehandhabt.

Zwei Regierungsmitglieder erkrankt

Mit Minister Michail Mischustin und Bauminister Wladimir Jakuschew sind auch zwei Regierungsmitglieder an Covid-19 erkrankt. Mischustin werde in einem Krankenhaus behandelt und stehe unter der Aufsicht von Spezialisten, sagte ein Regierungssprecher der Agentur Interfax zufolge. Jakuschew befindet sich laut seinem Ministerium ebenfalls in einer Klinik.

Über dieses Thema berichtet die tagesschau am 03. Mai 2020 um 17:58 Uhr.